Đòi chia tay, người đàn bà bị 'phi công' chém gục giữa phố

Ngày 16/6, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho Vietnamnet hay đang tạm giữ nghi can Phạm Văn Thừa (31 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra sơ bộ, sáng cùng ngày, người dân đi trên dường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM thì nhìn thấy bà P.T.N (49 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) ôm vết thương ở bụng hoảng loạn kêu cứu.

Nạn nhân vừa ôm bụng có thương tích rỉ máu chạy trên đường, vừa kêu cứu. Phía sau, 1 nam thanh niên cầm dao truy đuổi theo sau.

Công an P.Bình Thọ nhận tin báo kịp thời tới hiện trường, phối hợp cùng nhân viên bảo vệ của quán karaoke gần đó nhanh chóng bao vây, tước đoạt con dao và bắt giữ đối tượng Thừa. Bà N kịp thời được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua điều tra sơ bộ xác định, giữa Thừa và bà N có quan hệ tình cảm. Gần đây do mâu thuẫn, bà N đòi chia tay nhưng Thừa không đồng ý, báo Tổ quốc cho hay.

Sáng cùng ngày, Thừa mang theo dao tìm bà N. để nói chuyện. Sau khi bắt gặp, Thừa dùng dao đâm vào bụng khiến bà N. bị thương rổi bỏ chạy. Thừa đuổi theo tìm cách đâm bà N. rồi tự tử nhưng bị công an và người dân phát hiện nên khống chế.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Ngày 27/4, Công an xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành điều tra làm rõ vụ chị Lê Thị Kiều Thu (44 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) bị người tình chém nhập viện cấp cứu.

Theo đó, hơn 1 năm trước, chị Thu và Nguyễn Đức Phú (34 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có quen biết sống chung như vợ chồng. Trong quá trình sinh sống thì cả 2 nhiều lần phát sinh mâu thuẫn trong tình cảm. Chị Thu nhiều lần bị Đức đánh đập.

Khoảng 19h ngày 23/4, chị Thu đi xe máy tới nhà Phú ở xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì thấy Phú đang nhậu cùng 3 người khác. Lúc này, chị Thu lái xe máy đi thăm con gái ở thị trấn Ngãi Giao.

Khi chị Thu vừa ngồi lên xe, Phú cầm cái tô ném vào chị. Hoảng sợ, chị Thu lái xe máy bỏ chạy thì Phú lái xe máy cầm theo mã tấu đuổi theo. Khi chị Thu đi tới nhà 1 người quen cách đó chừng 500m, gã "phi công trẻ" bắt kịp. Bất ngờ, Phú cầm mã tấu chém nhiều nhát vào người chị Thu khiến chị bị thương nằm gục xuống đất.

Tường chừng như sự việc kết thúc thế nhưng Phú vẫn lấy nước tạt vào mặt chị Thu rồi dùng mã tấu chém và đánh vào người chị. Chưa dừng lại, Phú kéo chị ra giữa sân rồi lột áo của chị. Lúc này, người dân phát hiện nên chạy lại can ngăn và đưa chị Thu đi cấp cứu ở bệnh viện Bà Rịa rồi gọi báo công an.

Công an xã Bàu Chinh cho biết vụ việc chị Thu bị nghi can dùng mã tấu chém gây thương tích đã được công an xử lý và hướng dẫn nạn nhân làm đơn tố cáo.

