Xét xử phúc thẩm vụ cài ma túy vào ô tô: Cựu Thượng úy Công an khóc nức nở

Sáng nay (2/6), TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ cựu Thượng úy Công an nhận 1 tỷ đồng đẩy người vô tội vào tù do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Vững (SN 1978, cựu Thượng úy, công tác tại cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu bộ Công an).

Bị cáo Nguyễn Thị Vững tại phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đủ căn cứ kết tội bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, chỗ ở khu Ciputra, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Vững phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (khoản 2, Điều 249 BLHS 2015) và tội Vu khống (khoản 2, Điều 156 BLHS 2015).

Về hình phạt, Nguyễn Thị Vân bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý; 1 năm 6 tháng tù về tội Vu khống. Tổng hình phạt bị cáo Vân phải chấp hành 6 năm 6 tháng tù.

Cùng chung số phận, bị cáo Nguyễn Thị Vững bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý; 1 năm tù về tội Vu khống. Tổng hình phạt bị cáo Vững phải chấp hành 7 năm tù.

Sau bản án của TAND quận Nam Từ Liêm, bị cáo Vững có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, quá trình mở phiên tòa phúc thẩm, Vững bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo, cho rằng mình không đồng phạm với Vân về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Về tội Vu khống, Vững xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Tại phiên tòa, bị cáo Vững khai không hề bàn bạc gì với Vân về việc cài ma túy vào xe ô tô của anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, ở quận Tây Hồ, Hà Nội).

Vững khai: Trong quá trình chung sống, giữa bị cáo Vân và anh Thiện xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần tâm sự, Vân có hỏi bị cáo “Có ma túy trong xe có bị gì không?”. Bị cáo chỉ nói “Có ma túy trong xe là chết rồi”.

Quá trình bị tạm giam, bị cáo ăn năn về hành vi đẩy người khác vào tù, bị cáo chỉ thừa nhận phạm tội Vu khống. Đồng thời đề nghị tòa phúc thẩm xem xét về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị VKS nhận định là quanh co, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, Vững bật khóc “bị cáo làm đến đâu, bị cáo sẽ nhận tội đến đó. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về nuôi con nhỏ”.

Căn cứ vào quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, đại diện VKSND TP.Hà Nội kết luận: Tại tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, song căn cứ vào các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa sơ thẩm, đủ căn cứ kết luận Nguyễn Thị Vững phạm tội Vu khống và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tòa sơ thẩm cũng đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khi ra bản án đối với Vững. Bị cáo không đưa ra được chứng cứ mới nên bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt về tội Vu khống là không phù hợp với quy định pháp luật. Tương tự, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo kêu oan về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy,

Vì các lẽ trên, VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm, cả về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Vững.

Tác giả: Tư Viễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn