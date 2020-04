Xét xử 2 anh em ruột sát hại Thiếu tá Công an: Tòa tuyên 1 án tử hình, 1 án chung thân

Đúng 8h ngày 23/4, phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án giết người chính thức diễn ra tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Cần Thơ. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp bảo vệ phiên tòa tham gia rất đông. Đây là vụ án gây chấn động dư luận vào chiều 30 Tết tại Cần Thơ, nạn nhân là một sỹ quan Công an nhân dân. Thời điểm vụ án xảy ra, Thiếu tá công an Nguyễn Thanh Hải mang quân hàm đại úy.

Hai bị cáo Đặng Ngọc Minh (phải) và Đặng Ngọc Giàu

Thực hành quyền công tố tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Ngọc Minh mức án tử hình, còn Đặng Ngọc Giàu mức án chung thân, chấp nhận yêu cầu của gia đình nạn nhân, buộc hai bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai đứa con của bị hại đến lúc 18 tuổi. Trước đó, VKSND TP Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991) tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Như đã thông tin: Khoảng 15h40’, ngày 24/1/2020 (30 Tết) anh Nguyễn Thanh Hải (là Công an thuộc phường An Hội, quận Ninh Kiều) mặc quân phục công an, đang khóa cửa nhà để đi làm nhiệm vụ bảo vệ đường hoa nghệ thuật của thành phố. Khi nhìn thấy anh Hải, bị can Giàu đi vào nhà mình lấy một cây dao (loại tự chế, dài 55cm) mang ra mài bén rồi tiến đến chỗ anh Hải đang đứng, bí mật dấu dao lên yên xe, vô cớ lớn tiếng rồi thách thức đánh nhau với anh Hải.

Bị cáo Minh diễn tả lại lúc giằng co với nạn nhân

Anh Hải quay người lại thì Giàu bất ngờ lấy dao ra, Minh chạy đến giật lấy dao từ trong tay của Giàu, lưỡi dao rơi khỏi cán rớt xuống đất. Lúc này, anh Hải cùng hai đối tượng giằng co lấy lưỡi dao. Minh nhặt được lưỡi dao, Giàu nhặt cây, cả hai cùng đánh và đâm nhiều nhát vào người anh Hải.

Bị tấn công, anh Hải cố gượng chạy vào nhà một người dân, hai đối tượng tiếp tục truy sát, đuổi đánh và đâm nhiều nhát nữa vào người anh Hải cho đến khi nạn nhân bất tỉnh và tử vong trước khi đến bệnh viện. Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Lực lượng cảnh sát đến bảo vệ phiên tòa khá đông

Theo kết luận giám định pháp y: Cả hai bị cáo đều có bệnh lý tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Giàu bị rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định (F60.3-ICD10), Minh bị rối loạn nhân cách chống xã hội (F60.2-ICD10). Tại thời điểm phạm tội, Đặng Ngọc Giàu và Đặng Ngọc Minh có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó năm 2012, Giàu bị TAND quận Ninh Kiều phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Minh có 6 tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích, làm hư hỏng tài sản, gây mất trật tự công cộng tại địa phương, từng bị kết án 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ (chấp hành án xong vào năm 2014).

Kiểm sát viên công bố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của hai bị cáo

Tại tòa, hai bị cáo khai nhận có quen biết và không có mâu thuẫn gì trong cuộc sống với anh Hải. Chiều 30 Tết, Giàu thấy anh Hải đang mặc trang phục công an nên lấy dao đi giao nộp, không có chủ đích sát hại nạn nhân. Còn bị cáo Minh cho rằng chỉ vô tình quơ dao trúng chứ không cố ý đâm chết người,...

Để đấu tranh, làm rõ hành vi của hai bị cáo, Kiểm sát viên đã công bố các bản kết luận giám định pháp y, trình chiếu các chứng cứ liên quan và công bố các đoạn video clip ghi lại diễn biến quá trình phạm tội của Minh và Giàu do camera an ninh ghi lại.

Bị cáo Giàu đang cầm dao tiến đến nhà bị hại

Hai bị cáo nghe tuyên án

Dẫn giải các bị cáo ra xe

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Giàu và Minh đã cuối đầu nhận tội, xin lỗi gia đình bị hại và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có thời gian sửa chữa bản thân.

Nhận thấy hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật. Quá trình xét xử, hai bị cáo đã quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi giết người. Sau nghị án, HĐXX-TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu đúng theo mức án do đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

