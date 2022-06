Xem xét trách nhiệm một phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh trong vụ Việt Á

Gần 6 tháng qua, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 60 bị can về nhiều tội danh để điều tra những sai phạm trong quá trình mua sắm kit xét nghiệm SARS-CoV-2 khi phòng, chống dịch Covid-19. Mới đây nhất, tối 7/6, Bộ Công an khởi tố, bắt giam các ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế), Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Hà Nội) và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN) sau khi xác định 3 bị can có nhiều sai phạm trong vụ án này.