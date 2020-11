Xem video “bóng đen” trộm hàng loạt bánh ô tô ở Nghệ An thực nghiệm lại hành vi

Your browser does not support the video tag.

Đặng Xuân Kỳ chỉ mất từ 2 - 3 phút để làm "bốc hơi" một chiếc bánh ô tô.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Xuân Kỳ (SN 1993, trú tại xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản. Kỳ chính là “bóng đen” gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô trên địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An khiến dư luận hoang mang trong thời gian qua. Qúa trình thực nghiệm lại hành vi phạm tội, Kỳ chỉ mất khoảng 2 phút để tháo trộm một chiếc bánh ô tô.

Trước đó, hàng loạt chiếc ô tô bị “cưa chân” trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, Nghệ An khi đậu phía ngoài vào ban đêm. Buổi sáng thức dậy khi định đi làm thì chủ xe tá hỏa phát hiện bánh ô tô của mình đã bị tháo trụi.

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Qúa trình điều tra, thu thập bằng chứng liên quan nổi lên đối tượng tình nghi là Đặng Xuân Kỳ.

Sau khi tháo trộm những chiếc bánh xe ô tô, Kỳ mang về ngôi nhà hoang để cất dấu chờ thời cơ tiêu thụ.

Tối ngày 5/11, Đặng Xuân Kỳ bị bắt khi đang trên đường chở khách từ huyện Thanh Chương đi TP Vinh, Nghệ An. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Kỳ là đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm, lấy đi 20 bánh xe ô tô, trên địa bàn TP Vinh và thị xã Cửa Lò. Tiến hành khám xét nhà của Đặng Xuân Kỳ ở xã Xuân Tường Ban chuyên án phát hiện và thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình đối tượng này.

