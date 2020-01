Xem cô Đẩu hát chế 'Để Mị nói cho mà nghe' ở Táo quân 2020

Your browser does not support the video tag.

Mặc dù đã được ghi hình tại CH Séc từ tháng 9/2019 nhưng tới tối 17/1, tức 23 tháng Chạp - đúng ngày ông Công ông Táo, chương trình Táo quân vi hành mới lên sóng. Do chương trình Gặp nhau cuối năm 2020 format mới lên sóng đêm Giao thừa nên coi như khán giả vẫn được xem Táo quân 2020 nhưng sớm hơn 1 tuần lễ trên sóng VTV3.

Lần đầu rời trường quay tại Hà Nội, Táo quân vi hành mang cả ê kíp nhà Táo sang tận châu Âu để ghi hình. Nội dung có nhiều điểm mới và thú vị với nhiều cảnh quay thực tế được lồng ghép nhưng về cơ bản chương trình vẫn giữ được tinh thần "tổng kết năm" của Táo quân.

Khán giả vẫn được thấy Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) - Nam Tào (NSƯT Xuân Bắc) - Bắc Đẩu (NSND Công Lý) trong chương trình năm nay.

Một trong những trích đoạn được yêu thích nhất chính là màn hát chế ca khúc gây sốt năm qua của Hoàng Thùy Linh có tên "Để Mị nói cho mà nghe" do cô Đẩu Công Lý đảm nhiệm. Bên cạnh đó, cụm từ tạo trend trong năm - "nhà bao việc" cũng được nhắc tới trong chương trình Táo quân năm nay.

Bắc Đẩu năm nay makeup xinh quá trời; Táo quân là không thể thay thế! Cứ tưởng không được gặp chị Đẩu nữa; Vẫn được trông thấy bóng dáng chị, mừng quá. Cứ tưởng không có chương trình Táo nữa; Có táo tết mới vui; May quá vẫn có Táo; Chưa bao giờ là chán... là những bình luận của khán giả về Táo quân vi hành năm nay.