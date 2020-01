Hồ Ngọc Hà diện áo dài dịu dàng, trổ tài hát loto bằng tiếng Thái

Your browser does not support the video tag.

Video: Hồ Ngọc Hà trổ tài hát loto bằng tiếng Thái

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy, Châu Đăng Khoa... cùng nhiều nghệ sĩ khác vừa góp mặt trong buổi ra mắt Gala nhạc Việt – Tết 2020. Trong buổi ra mắt, ngoài những tiết mục thú vị, các khách mời còn tham gia hội xuân quay loto.

Một điều hài hước là Hồ Ngọc Hà được yêu cầu hát loto bằng tiếng Thái. Ban đầu, nữ ca sĩ ngại ngùng nhưng sau khi được các khách mời có mặt cổ vũ, cô nhờ các thành viên của đoàn loto Hương Nam hát cùng mình.

Dù phần trình diễn có hơi lệch tông và vài câu không liên quan với nhau nhưng tiết mục hát loto bằng tiếng Thái của Hồ Ngọc Hà khiến khách mời thích thú.

Hồ Ngọc Hà diện áo dài nền nã và trổ tài hát loto bằng tiếng Thái.

Nữ ca sĩ được Kim Lý hộ tống đến dự sự kiện. Năm qua, chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, nhất là khi có thông tin cả hai sắp kết hôn.

Hồ Ngọc Hà chụp ảnh cùng đoàn loto Hương Nam.

MC Quốc Bình.

Đạt G và Du Uyên.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Ưng Hoàng Phúc và vợ chồng Thu Thủy - Kin Nguyễn. "Gala nhạc Việt" với chủ đề Tết là sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu với những ca khúc xuân hoàn toàn mới, ra mắt đều đặn suốt 13 năm qua. Với năm thứ 14, chương trình này không chỉ phát hành đĩa CD và Youtube mà cũng được Đài truyền hình HTV mua lại, phát sóng suốt 3 ngày Tết.

Tác giả: CHU NGUYÊN

Nguồn tin: Báo VTC News