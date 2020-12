Xe tải tông hàng loạt ô tô và xe máy ở Lâm Đồng, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

HIện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tư Trần

Vào khoảng 14h30 phút ngày 30/12, trên tuyến Tỉnh lộ 725 (đoạn qua xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) xảy ra vụ TNGT liên hoàn khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Video: Hiện trường Xe tải tông hàng loạt ô tô và xe máy, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe tải BKS: 49C-161.74 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển lưu thông trên TL725 theo hướng từ huyện Lâm Hà đi xã Tân Hà.

Khi xe tải chạy qua địa điểm trên bất ngờ tông liên hoàn với nhiều ô tô và xe máy. Sau cú va chạm liên hoàn, chiếc xe tải cuốn xe máy vào gầm khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, nhiều xe ô tô bị hư hỏng, xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, thi thể hai người phụ nữ nằm tử vong bên đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Ảnh: Tư Trần

Hai người phụ nữ nằm tử vong tại chỗ. Ảnh: Tư Trần

Nhiều chiếc xe ô tô tải bị tông bể nát. Ảnh: Tư Trần

Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Tư Trần

