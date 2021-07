Xe tải lật kinh hoàng giữa đường, khoảnh khắc nữ tài xế lao ra ngoài khiến tất cả "nín lặng"

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy khi đang lưu thông trên tuyến đường vắng vẻ, chiếc xe tải màu xanh đã cố tình vượt trái một chiếc ô tô khác. Tuy nhiên, khi đang rồ ga phóng lên, đã bất ngờ bị trượt bánh rồi lật nghiêng giữa đường. Chiếc xe tải trượt dài 1 đoạn nữa rồi dừng lại sát lề đường.

Lúc này, một người phụ nữ lao ra ngoài từ cabin. Sau đó đã nhanh chóng hỗ trợ một người phụ nữ khác và một em bé ở trong ra ngoài. Theo chia sẻ của người đăng tải, cả 3 người chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng.

Theo quan sát, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, đồ đạc văng xuống khắp đường. Phát hiện ra sự việc người dân xung quanh đã tới giúp đỡ, hỏi thăm tình hình các nạn nhân.

Your browser does not support the video tag.

Xe tải vượt ẩu, không giảm tốc khiến xe lật nghiêng giữa đường, 3 người may mắn thoát nạn

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc