Xe tải "cõng" hàng vạn bao thuốc lá ngoại đi tiêu thụ

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ xe tải chở 19.000 bao thuốc lá ngoại mang nhãn hiệu 555, Esse Lights, Rich Mond, Raison ICE CAFE’, Mond Variance…

Hơn 19.000 bao thuốc lá lậu bị thu giữ.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ xe hàng chở 19.000 bao thuốc lá ngoại không có nguồn gốc.

Cụ thể, ngày 15/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29LD-31191 do Đoàn Mạnh Phi (SN 1996, trú huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có tới 19.000 bao thuốc lá ngoại mang nhãn hiệu 555, Esse Lights, Rich Mond, Raison ICE CAFE’, Mond Variance…

Lô hàng trên có trị giá khoảng 1 tỷ đồng, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc hàng.

Hiện Đoàn Mạnh Phi đang bị tạm giữ hình sự để điều tra tội vận chuyển hàng cấm.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại