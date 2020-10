Xe máy găm vào đầu xe tải, 2 vợ chồng tử vong

Xã hội

Ngày 2-10, Công an huyện Ba Tri (Bến Tre) cho biết, khoảng 14 giờ ngày 1-10, tại ấp An Phú, xã An Bình Tây xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải, khiến 2 người tử vong.