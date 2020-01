Cụ thể mẫu xe máy điện Pega eSH vừa ra mắt ngày 11/1/2020 với mức giá được công bố là 29,9 triệu đồng và ưu đãi còn 27,9 triệu đồng với khách hàng đặt cọc trước. Do chi phí sản xuất và giá linh kiện tăng mạnh nên sau khoảng thời gian cân đối, Pega điều chỉnh mức giá xe máy điện eSH từ 29,9 triệu đồng tăng thêm 3 triệu đồng, lên mức 32,9 triệu đồng.

Xe máy điện "nhái" Honda SH tăng giá lên 32,9 triệu đồng.

Tuy nhiên theo đại diện hãng xe này, để giữ cam kết với khách hàng, Pega chấp nhận chịu lỗ, vẫn sẽ áp dụng mức giá 27,9 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc trước. "Mức ưu đãi được áp dụng từ thời điểm hiện tại cho đến hết 29/2/2020 hoặc hết 1.000 xe đầu tiên. Đây là "món hời" cho những khách hàng đầu tiên sở hữu xe điện eSH", đại diện hãng xe máy điện này cho biết.

Xe máy điện Pega eSH khá tương đồng với mẫu xe ga cao cấp của Honda về kích thước và nhiều đường nét thiết kế, khiến nhiều người cho rằng xe nhái Honda SH. Mẫu xe khá lớn với kích thước 2.230x1.150x750mm và chiều cao yên xe là 780mm và trọng lượng 155kg. Xe được trang bị công nghệ chiếu sáng Full Led 2 tầng với khả năng chiếu sáng rộng và có độ bền cao tới 15.000h.

Xe máy điện Pega eSH khá tương đồng với mẫu xe ga cao cấp của Honda về kích thước và nhiều đường nét thiết kế.

Màn hình LCD của xe hiển thị có kích cỡ 8.5 inch được cân chỉnh giúp người lái nhìn rõ các thông số ở ban ngày. Pega eSH vẫn sử dụng hệ thống ắc - quy axit chì với thời gian sạc đầy khoảng 8 tiếng và quãng đường di chuyển khoảng 120km cho mỗi lần sạc.

Hãng xe điện Việt Nam cũng trang bị cho mẫu xe điện hàng loạt công nghệ mới, trong đó phải kể đến công nghệ chìa khóa thông minh Smartkey. Xe có khả năng chống nước IP67 được cho là phù hợp với điều kiện thời tiết và khí hậu tại thị trường Việt Nam.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Kiến thức