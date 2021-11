Xe Fadil "chổng vó" lên trời sau cú va chạm xe Fortuner, tài xế thoát chết

Khoảng 18h30' trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc (thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào thời điểm trên xe ô tô hiệu Fortuner BKS 37S - 9416 (do một người đàn ông trung niên) điều khiển di chuyển trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng về đường Nguyễn Phong Sắc.

Khi xe đi đến nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm với Nguyễn Phong Sắc thì bất ngờ va chạm với xe ô tô con hiệu Fadil, BKS 37A - 833.12 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển trên Nguyễn Phong Sắc, hướng trung tâm thành phố ra ngoại thành.

Video hiện trường vụ tai nạn



Cú va chạm mạnh khiến xe Fadil lộn 1 vòng rồi nằm chổng 4 bánh lên trời.