Xe điện IONIQ 5 có mặt tại Việt Nam

Trước những định hướng của chính phủ trong việc tập trung phát triển các dòng xe thân thiện môi trường, TC Group cùng đối tác Hyundai Motor đã sớm triển khai nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển các mẫu xe điện, thân thiện môi trường mang thương hiệu Hyundai tại thị trường Việt Nam. Trong giai đoạn này, TC Group và Hyundai Motor lựa chọn sản phẩm IONIQ 5, mẫu xe điện cao cấp hiện đang được thị trường toàn cầu đánh giá cao để giới thiệu, mang lại những trải nghiệm đột phá cho khách hàng Việt Nam. TC Group và Hyundai Motor sẽ lắng nghe những phản hồi từ phía khách hàng, thị trường để tối ưu các phiên bản, hạ tầng trạm sạc trước khi đi vào sản xuất và phân phối trong thời gian sớm nhất.

IONIQ 5 là mẫu xe điện chiến lược của TC Group và Hyundai Motor trong lộ trình phát triển các dòng xe thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là sản phẩm đầu tiên sử dụng tên gọi IONIQ, thương hiệu mới được Hyundai Motor tách ra nhằm phát triển độc lập các mẫu xe sử dụng năng lượng xanh.

IONIQ 5, mẫu xe điện cao cấp hiện đang được thị trường toàn cầu đánh giá cao

IONIQ 5 được xây dựng trên nền tảng E-GMP (Electric Global Modular Platform) sử dụng cho xe điện tiên tiến nhất của Hyundai. IONIQ 5 là mẫu xe thuần điện BEV (Battery Electric Vehicle) với hệ thống pin sạc có dung lượng 72,6kWh, đáp ứng cấu trúc điện kép 400V/800V tiên tiến bậc nhất, cho phép tương thích bộ sạc nhanh DC 350kW với tốc độ sạc từ 10 - 80% chỉ trong 18 phút và 56 phút với trạm sạc 50kW để sạc từ 20 - 80%. Nếu sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn AC 10,9 kW thì chỉ mất mất 6,6 giờ sạc đầy 100%.

Mẫu IONIQ 5 được giới thiệu tại Việt Nam sở hữu đầy đủ các công nghệ sạc pin cao cấp nhất của Hyundai, với công suất đạt 217 mã lực cùng Momen xoắn cực đại đạt 350Nm được cung cấp bởi 1 mô-tơ đặt trên trục sau. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 185 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,4 giây. Với đặc thù phản ứng tức thì của động cơ điện, công suất cùng Momen xoắn của chiếc xe sẽ đạt được ngay từ khi có tác động vào chân ga. Chiếc xe có khả năng di chuyển tối đa 450km cho 1 lần sạc với điều kiện vận hành thông thường.

Ngoại thất IONIQ 5 dựa trên cảm hứng từ thiết kế Concept 45 với ngôn ngữ thiết kế có tên Parametric Dynamics (Động lực học tham số).

Điểm nhấn dấu ấn của IONIQ 5 là thiết kế Parametric Pixel với cụm đèn chiếu sáng trước sau theo phong cách pixels với các ô vuông ánh sáng.

IONIQ 5 sở hữu không gian nội thất được Hyundai gọi là “Smart Living Space” - một không gian thông minh dành cho cuộc sống chứ không chỉ đơn thuần là một khoảng cabin của xe ô tô. Điểm tạo ấn tượng của nội thất IONIQ là bệ tỳ tay trung tâm di động Universal Island sáng tạo có thể trượt di động hành trình 140mm, giúp hành khách có thêm không gian khi sử dụng xe.

IONIQ 5 sở hữu không gian nội thất thông minh

Bảng táp lô của Hyundai IONIQ 5 được thiết kế theo phong cách tối giản Minimalism loại bỏ các chi tiết thừa, kết hợp cùng những công nghệ hiện đại hàng đầu. IONIQ 5 trang bị cặp màn hình có kích thước 12,3 inch nối liền: màn hình cảm ứng thông tin & màn hình giải trí, thiết lập đa chức năng. Xe được trang bị hệ thống âm thanh Bose cao cấp cùng các chuẩn hệ thống giải trí thời thượng nhất hiện nay như Android Auto/Apple Carplay cùng với camera 360 độ.

Tính chất “xanh” của IONIQ 5 không chỉ nằm ở việc xe di chuyển không phát thải, mà còn ở vật liệu cấu thành nên nội thất xe. Ghế ngồi, tấm lót đầu, viền cửa, sàn và tay vịn của xe đều được sử dụng từ vật liệu có nguồn gốc tái chế bao như nhựa chai PET tái chế, sợi có nguồn gốc thực vật và sợi len tự nhiên. Da nội thất đã được xử lý sinh thái, bảng điều khiển, công tắc, vô lăng và cửa ra vào sử dụng sơn sinh học đặc biệt chiết xuất từ thực vật.

Hệ thống pin nhiên liệu: IONIQ 5 sử dụng pin Lithium có dung lượng 72,6kWh với ưu điểm mật độ năng lượng cao, giúp tăng cường quãng đường di chuyển của xe mà không vướng phải hạn chế về kích thước. Trên IONIQ 5, hệ thống pin được bảo vệ bằng các lớp “giáp” chống va chạm vật lí và hệ thống rơ-le tự ngắt khi phát hiện quá nhiệt hoặc sự cố xảy ra, hạn chế nguy cơ mất an toàn từ cháy nổ.

IONIQ 5 vẫn đảm bảo là một mẫu xe an toàn, thông minh khi lưu thông trên đường với sự hỗ trợ của hệ thống an toàn SmartSense cùng các công nghệ an toàn cơ bản khác.

IONIQ 5 sẽ được trưng bày, phục vụ khách hàng tới xem và trải nghiệm tại hệ thống đại lý Hyundai uỷ quyền toàn quốc.

