Xe đầu kéo va chạm với xe tải, hai người tử vong mắc kẹt trên cabin

Hiện trường của vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chiều 22/7, trao đổi với Báo Giao thông, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT (Bộ Công an) - đơn vị được phân công tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai xác nhận, Đội đang phối hợp với Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan giữa xe đầu kéo container với xe tải, khiến 2 người tử vong trong cabin xe tải.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 chiều cùng ngày (22/7), tại Km 136+250 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lài Cai, thuộc địa bàn xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái).

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo container mang BKS 88C - 17388 kéo theo rơ móoc 88R-008.77 đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS 24C – 091.91. Do cú tông mạnh khiến ô tô tải 24C – 091.91 biến dạng phần đầu, tài xế xe tải cùng người ngồi cạnh tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) điều tra, làm rõ.

Xem thêm video vụ tai nạn:

Tác giả: Văn Huế - Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: atgt.vn