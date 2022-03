Xe con lấn làn tông 3 xe máy, 1 người bay xuống mương nước tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h45 phút ngày 28/3, tại Km 79+500 trên Quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, được camera hành trình của ô tô đi phía sau các xe máy ghi lại.

Cụ thể, xe ô tô mang BKS: 30E-449.73 do ông Đỗ Trung Kiên (53 tuổi, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) điều khiển theo hướng từ TP.Thái Bình đi Hải Phòng thì bất ngờ mất lái tông trực diện 3 xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến bà Nguyễn Thị X. (52 tuổi, trú xã Đông Các, huyện Đông Hưng) là người điều khiển xe gắn máy mang BKS: 17N3-6621 tử vong tại chỗ, anh Lê Khắc Nguyên (43 tuổi, trú xã Đông Động, huyện Đông Hưng) là người điều khiển xe gắn máy mang BKS: 17B3-550.00 bị thương nặng.

Tại hiện trường, các xe gắn máy đều bị vỡ nát, biến dạng, vụ tai nạn trên xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 10, đoạn từ Ngã tư Gia Lễ đến địa phận xã Đông Xuân (huyện Đông Hưng) ùn tắc cục bộ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân.

