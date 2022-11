Xây dựng công trình không phép, Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An bị xử phạt 120 triệu đồng

Hạng mục Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An xây dựng không phép bị UBND thành phố Vinh xử phạt 120 triệu đồng.

Mới đây, ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã ký Quyết định số 588/QĐ-XPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An.

Quyết định số 588 ghi rõ: Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 17/BB-VPHC do Đội Quản lý trật tự đô thị lập hồi 9h15 ngày 26/10/2022 tại xã Hưng Chinh, thành phố Vinh, UBND thành phố Vinh quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng) đối với Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An có địa chỉ trụ sở chính: Số 98 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; người đại diện theo pháp luật là ông Trương Văn Hiền; chức danh Tổng Giám đốc.

Tổng công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với Dự án văn phòng làm việc, kho hàng và cửa hàng bán sản phẩm tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh.

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay hành vi vi phạm. Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An phải hoàn thành hồ sơ để nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng và có Giấy phép xây dựng.

Hết thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp thì bị áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 90 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được thi công xây dựng. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An chi trả.

Trước đó, mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng, Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục công trình trong khuôn viên dự án của doanh nghiệp tại xã Hưng Chinh, thành phố Vinh.

Sau khi dư luận và nhân dân lên tiếng phản ánh, lực lượng chức năng thành phố Vinh đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính vì chủ đầu tư đã tiến hành thi công công trình mà chưa có giấy phép xây dựng.

Tại hiện trường, hạng mục chính của dự án là nhà văn phòng, cửa hàng bán sản phẩm, kho hàng (diện tích xây dựng 936,0m2) đã được đổ móng trụ bê tông cốt thép, lắp đặt nhà sắt tiền chế. Ở hạng mục nhà kho hàng (cao 1 tầng, diện tích xây dựng 240,0m2) đã lắp đặt xong nhà thép tiền chế, lợp mái che và xây dựng tường bao xung quanh. Hạng mục nhà bếp và nhà vệ sinh đã xây dựng xong.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng