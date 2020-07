Xây 67 chuồng bò “ngốn” gần 12,5 tỷ đồng: `Nghèo còn chơi sang'?

Đưa nhầm 231 người Ơ Đu vào đề án hỗ trợ 120 tỷ Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 và quyết định phê duyệt đề án của UBND tỉnh Nghệ An năm 2017. Đề án được thực hiện tại 2 bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), thuộc huyện Tương Dương do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An thực hiện. Tuy nhiên, dù tại bản Đửa không có người dân tộc Ơ Đu sinh sống nhưng cơ quan chức năng ở Nghệ An vẫn lập danh sách đưa 45 hộ với 231 nhân khẩu vào đề án trên. Sau đó, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đề nghị và UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý rút bản Đửa ra khỏi danh sách được hỗ trợ phát triển. Rất may là hiện tại bản Đửa chưa triển khai bất cứ hạng mục nào từ nguồn vốn đã cấp thực hiện đề án.