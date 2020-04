Xách thuê 2 bánh hêrôin, 3.600 viên ma túy tổng hợp, "con nghiện" sa lưới

Ngày 3/4, thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu vừa cho biết, đơn vị vừa triệt xoá đường dây ma túy lớn, bắt quả tang 1 đối tượng khi đang vận chuyển trái phép chất ma tuý. Thu giữ số lượng lớn hêrôin cùng hàng nghìn viên MTTH.

Khoảng giữa tháng 3, các trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Quỳ Châu phát hiện 1 đối tượng thường xuyên qua lại có nhiều biểu hiện nghi vấn về phạm tội ma tuý. Tiến hành xác minh, cảnh sát xác định đối tượng trên là Cao Xuân Hiếu (SN 1984), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Đồng thời xác định được Hiếu được các đối tượng trong dây buôn bán ma túy từ Quế Phong về xuôi tiêu thụ thuê mang “hàng” nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Đối tượng Cao Xuân Hiếu.

Một trinh sát Đội cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Quỳ Châu cho biết: Do lực lượng công an tổ chức đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh trên tuyến Quốc lộ 48, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy có xu hướng dịch chuyển sang tuyến Quốc lộ 48D. Đây cũng là tuyến đường từ xã Quang Phong, huyện Quế Phong đi qua địa phận các xã Châu Hoàn, Diên Lãm và Châu Phong thuộc huyện Quỳ Châu để đi xuống các huyện miền xuôi. Được biết, tuyến Quốc lộ 48D có nhiều cung đường quanh co, hiểm trở, ít người và phương tiện giao thông qua lại nên được các đối tượng lợi dụng nhằm thực hiện các hoạt động phạm tội trong đó có Cao Xuân Hiếu.

Sau nhiều ngày bám nắm mọi di biến động của đối tượng, vào khoảng 12h trưa ngày 2/4, khi Cao Xuân Hiếu đang vận chuyển ma tuý bằng xe mô tô dọc theo tuyến Quốc lộ 48D, lực lượng Công an huyện Quỳ Châu đã bố trí lực lượng áp sát, khống chế và bắt giữ đối tượng tại khu vực bản Ba Cống, xã Châu Hoàn. Khám xét tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tang vật gồm: 2 bánh hêrôin, 3.600 viên MTTH và 1 xe môtô.

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường.

Tại cơ quan Công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Là “con nghiện” ma túy lâu năm, lại không có nghề nghiệp, không có tiền để thoả mãn cơn nghiện nên Hiếu đã nhận vận chuyển thuê số ma tuý để lấy tiền công.

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An