Xác định danh tính 'thần tài' cầm còi trận U23 Việt Nam vs Malaysia

Vào 20h00 tối nay (ngày 8/6) sẽ diễn ra cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng C tại VCK U23 châu Á 2022. Đây là trận đấu buộc phải thắng nếu thầy trò HLV Gong Oh Kyun không muốn sớm dừng chân ở vòng bảng.

Trước thềm màn chạm trán nói trên, thông tin quan trọng về trận đấu tới đã được thông báo cho cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Theo chỉ định từ phía AFC, trọng tài chính điều khiển cuộc đối đầu vào tối ngày 8/6 sẽ là ông Hettikamkanamge Perera. Danh tính các trợ lý của vị "vua áo đen" 43 tuổi chưa được hé lộ.

Hettikamkanamge Perera sinh ngày 19/9/1978 tại Kalutara, Sri Lanka. Ông được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2004. Đến thời điểm này, Perera đã cầm còi khá nhiều trận đấu tại AFC Champions League, vòng loại World Cup khu vực châu Á cũng như các giải đấu khác do AFC tổ chức.

Trong quá khứ, ông cũng rất có duyên với các trận đấu có sự xuất hiện của các đại diện Việt Nam như U19 Việt Nam thua 1-3 U19 Nhật Bản (U19 châu Á 2014), CLB Vissai Ninh Bình thắng 3-1 CLB Nam Hoa Trung Quốc (AFC Cup 2014) và SHB Đà Nẵng 2-1 Ayeyawady Utd (AFC Cup 2013).

Ngoài ra, ông cũng từng có dịp bắt chính trận đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam. Cụ thể, đó là trận đấu cuối của vòng loại Asian Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Jordan. Trọng tài Hettikamkanamge đã rút ra hai thẻ vàng cho hậu vệ Vũ Văn Thanh và tiền đạo Nguyễn Anh Đức trong trận đấu đó. Kết quả chung cuộc của trận đấu này là 1-1 nhưng điều này đã đủ để giúp thầy trò HLV Park có tấm vé dự Asian Cup 2019 với tư cách đội nhì bảng.

Mặc dù U23 Malaysia đã bị loại nhưng không vì thế mà đối thủ sẽ đá không mục tiêu trước U23 Việt Nam. Ngược lại, học trò của HLV Gong Oh Kyun sẽ phải hết sức tập trung vì chỉ một sai sót nhỏ có thể khiến cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam bị ảnh hưởng.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 8/6.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn