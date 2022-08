Xác định 4 đội vào bán kết giải U9 toàn quốc TOYOTA Cup 2022

Chiều ngày 27/8 đã diễn ra các trận tứ kết Giải bóng đá U9 toàn quốc TOYOTA Cup 2022. Trận tứ kết đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Ngọc Hùng TP. HCM.

Trước đó, Sông Lam Nghệ An thị uy sức mạnh ở vòng bảng khi thắng 3 trận với tỷ số 8-0 trước Luxury H.L Quảng Ninh, vượt qua chủ nhà Đắk Lắk 9-0 và khuất phục Hải Phòng 7-1.

Với kết quả ấn tượng ấy nên không bất ngờ khi Sông Lam Nghệ An tiếp tục lập nên kỷ lục mới khi thắng đậm Ngọc Hùng TP.HCM với tỷ số lên tới 12-1

Trận tứ kết thứ hai giữa Thuận An Bình Dương và HYS Hà Nội khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Thuận An Bình Dương. Như vậy, đại diện đến từ miền Nam này sẽ gặp ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Sông Lam Nghệ An ở bán kết.

Hai trận tứ kết còn lại giữa Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội gặp Luxury H.L Quảng Ninh và Kon Tum đối đầu với Việt Hùng Thanh Hóa kết thúc với thắng lợi lần lượt là 5-0 và 3-5. Hai đội thắng trong 2 cặp đấu này sẽ gặp nhau ở trận bán kết còn lại.

LTĐ bán kết (29/8)

SLNA - Thuận An Bình Dương

Hà Nội - Việt Hùng Thanh Hoá

Tác giả: DT

Nguồn tin: bongdaplus.vn