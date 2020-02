WHO nói COVID-19 chưa phải là đại dịch

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo tối 24-2 - Ảnh: REUTERS

"Cần phải mang lại hi vọng, sự can đảm và tự tin cho các quốc gia rằng loại virus corona mới có thể được ngăn chặn và trên thực tế là đã có nhiều nước làm được điều đó", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 24-2 tại Thụy Sĩ.

Ông Tedros thừa nhận sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) ở Ý, Hàn Quốc và Iran khiến WHO lo lắng. Song mức độ lây nhiễm và tử vong trên toàn cầu là chưa rõ ràng, theo Hãng tin Reuters.

"Virus này có khả năng gây ra đại dịch không? Hoàn toàn có. Nhưng chúng ta đã tới mức độ đó chưa? Theo đánh giá của chúng tôi là chưa", ông Tedros khẳng định.

Người đứng đầu WHO khẳng định "sử dụng từ đại dịch để nói về dịch COVID-19 ngay lúc này là chưa đúng với tình hình thực tế và nó chắc chắn gây ra sự sợ hãi".

Trung Quốc đã báo cáo tổng cộng 77.362 trường hợp nhiễm COVID-19 và 2.618 trường hợp tử vong. Ngoài Trung Quốc hiện có 2.074 ca nhiễm ở 28 quốc gia và 23 trường hợp tử vong, theo số liệu của WHO.

Hồi năm 2009, WHO đã công bố dịch cúm heo H1N1 là đại dịch khiến nhiều người lo lắng và đẩy các công ty dược phẩm vào cuộc đua chế tạo vắcxin, thuốc điều trị. Tuy nhiên, hậu quả của H1N1 thực chất lại không nghiêm trọng như WHO tuyên bố khiến tổ chức này nhận đủ chỉ trích.

Trong diễn biến khác liên quan, người đứng đầu nhóm chuyên gia của WHO tới Trung Quốc khẳng định số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm là thật.

"Tôi biết nhiều người nhìn vào các con số ở Trung Quốc và hỏi điều thật sự đang xảy ra là gì?", ông Bruce Aylward đặt vấn đề trong cuộc họp báo chung với Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tối 24-2 tại Bắc Kinh.

Vị chuyên gia của WHO ca ngợi quyết định phong tỏa Vũ Hán của Trung Quốc, nhấn mạnh nếu không nhờ điều này COVID-19 đã lan rộng ra toàn thế giới và cho rằng các nước nợ Trung Quốc một lời cảm ơn.

Tác giả: Bảo Duy

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ