Vườn hồng trăm tuổi trĩu quả ở Nghệ An thu hút giới trẻ

Xã Nam Anh được xem là "thủ phủ" trồng hồng lâu đời, có diện tích lớn nhất ở huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An). Toàn xã có hơn 100 ha trồng hồng, trong đó tập trung nhiều ở các xóm 5, 6, 8 và 9. Hồng ở đây chủ yếu gồm các loại như hồng trứng, hồng cậy và hồng gáo... Hồng được trồng rải rác ở các hộ gia đình, thậm chí có những cây tuổi đời cả trăm năm.

Từ tháng 10 âm lịch, khi những vườn hồng ở xã Nam Anh bắt đầu chín, khoác lên mình một màu vàng rực rỡ, đẹp lãng mạn như những khu vườn trong truyện cổ tích cũng trở thành một điểm du lịch, check-in lý tưởng vạn người mê.

Đặc biệt, những vườn hồng này nằm ngay con đường lên chùa Đại Tuệ - một trong những ngôi chùa linh thiêng, có cảnh quan rất đẹp. Trên đường lên vãn cảnh chùa, không ít du khách dừng chân để ghi lại những khoảnh khắc bên những vườn hồng thơ mộng, thưởng thức thứ quả vốn là đặc sản ở nơi đây.

Những cây hồng ở chân núi Đại Huệ (Nghệ An) đang vào chính vụ, quả có thịt vàng ươm, giòn, vị thanh mát.

Mặc dù có kế hoạch đi chùa Đại Tuệ nhưng khi qua những vườn hồng ở xã Nam Anh nhận thấy khung cảnh tuyệt đẹp, chị Lam (du khách ở TP Vinh) đã tranh thủ dừng chân để vào tham quan.

"Những vườn hồng này rất đẹp, quả lại thơm, ngọt. Ngoài những bức hình đẹp, em còn mua được ít quả về để làm quà", chị Lam chia sẻ.

Với cảnh sắc lãng mạn nên thơ, những vườn hồng ở xã Nam Anh đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày

Ông Hồ Viết Hoa- Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Anh, huyện Nam Đàn - cho biết, hiện tại trên địa bàn xã có 3 điểm du lịch, check-in có bán vé để du khách vào thăm quan các vườn hồng, với giá vé 30.000 đồng/người lớn. Từ tháng 10, khi lá cây rụng dần, để lộ những chùm quả trĩu nặng thì địa phương bắt đầu mở bán vé. Mỗi ngày trung bình có khoảng 100 lượt khách, đặc biệt vào những ngày cuối tuần thì lượng khách tăng gấp nhiều lần.

Mặc dù năm nay, giá hồng cao hơn so với các năm trước nhưng sản lượng lại chỉ bằng một nửa nên nông dân vẫn không có hồng để bán. Hồng thu hoạch tới đâu đều được mua sạch đến đó.

