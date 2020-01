Vùng quê Quảng Kim hạnh phúc khi có nước sạch

Thiếu nước sinh hoạt – nỗi lo không của riêng ai

Xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình đang là nơi sinh sống của hơn 4000 người, tương đương với 1200 hộ gia đình. Tại đây, có một nỗi lo vẫn dai dẳng suốt thời gian dài, mang tên “thiếu nước sạch”.

Theo thông tin của từ cán bộ chuyên môn xã, công trình cấp nước tại đây được xây dựng vào năm 2001, khi ấy chỉ có khoảng 400 hộ dân sinh sống. Qua thời gian, hệ thống cấp nước của xã không còn đáp ứng được nhu cầu của người dân do mức độ phát triển dân cư đã vượt xa so với công suất thiết kế ban đầu. Cùng với đó, nhiều vấn đề khác cũng phát sinh theo thời gian. Do sự tác động của khí hậu khắc nghiệt, công trình cấp nước của xã Quảng Kim đã xuống cấp nhiều dù chính quyền địa phương đã có các biện pháp tu bổ, nâng cấp. Tuyến nước thô đưa nước từ nguồn về bể chứa được xây lộ thiên, lại đi qua địa hình dốc, hiểm trở nên thường xuyên bị lũ quét làm hư hỏng. Cụm xử lý nước gồm bể lọc và bể chứa cũng không còn hoạt động hiệu quả do lớp vật liệu lọc cùng các van vòi đã xuống cấp theo thời gian.

Ngoài nguồn nước được cấp từ hệ thống, người dân có rất ít lựa chọn nước sạch khác để thay thế. Là một xã nằm gần biển nên nguồn nước ngầm của Quảng Kim bị nhiễm phèn, nhiễm mặn rất nặng. Vì vậy, nước giếng đào và giếng khoan tại đây gần như hoàn toàn không sử dụng được. Để có đủ lượng nước sạch phục vụ cuộc sống thường ngày và sản xuất, người dân tại đây buộc phải xoay sở bằng các giải pháp ngắn hạn.

Tình trạng thiếu nước sạch đã trở thành mối lo đè nặng lên cuộc sống của hàng ngàn hộ gia đình tại xã Quảng Kim.

Anh Chu Khắc Thanh (36 tuổi) tâm sự rằng gia đình 4 người với 2 cháu nhỏ của anh không có đủ nước để dùng trong mùa hè dù nhà đã phải tự đào một giếng nước sâu 7m. Bên cạnh đó, máy lọc nước của nhà anh thường bị hư hại nhiều do nguồn nước tại địa phương nhiễm phèn, nhiễm mặn quá nặng. Cùng chung hoàn cảnh, gia đình anh Nguyễn Văn Tiến (46 tuổi) phải đối phó với tình trạng thiếu nước bằng nguồn nước mưa hứng được, đôi khi là phải đi xin, đi mua nước ăn ở rất xa, tốn rất nhiều tiền công và xăng xe.

Cứ như thế, cuộc sống với đủ những nỗi lo mưu sinh ngày càng thêm nặng gánh khi một trong những nhu cầu cơ bản nhất của bà con là nước sạch phải nhọc nhằn mới kiếm được.

Niềm hân hoan về cùng những dòng nước sạch

Không chỉ xã Quảng Kim mà nhiều địa phương khác trên khắp miền Trung cũng đang hằng ngày chống chọi với tình trạng thiếu nước, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai diễn ra phức tạp. Với mong muốn giúp đỡ bà con bớt đi một phần gánh nặng trong cuộc sống, thương hiệu bia Huda đã kết hợp với chính quyền các địa phương để thực hiện chương trình CSR dài hạn “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”. Khởi động với 3 dự án tại Quảng Trị, Hà Tĩnh và Quảng Bình, tính đến tháng 12/2019, chương trình đã giúp gần 1.500 hộ gia đình với gần 5.500 người dân tiếp cận được với nguồn nước sạch, đạt thành công vượt mức dự kiến ban đầu.

Dự án khơi nguồn nước sạch tại xã Quảng Kim được hy vọng mang tới những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống của bà con nơi đây.

Tại xã Quảng Kim, chương trình đã tiến hành thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết các vấn đề nước sạch tại đây. Những đường ống lộ thiên xuống cấp đã được thay thế bởi hơn 2.000m ống nhựa đường kính lớn, lắp chìm dưới mặt đất để tránh tác động của thiên tai đồng thời đảm bảo nguồn nước thu được dồi dào và ổn định hơn. Cụm xử lý nước gồm bể chứa và bể lọc cũng được nâng cấp và sửa chữa để tránh tình trạng tắc nghẽn cũng như đảm bảo chất lượng nước cho người dân sử dụng. Không chỉ vậy, khoảng 1.100m của tuyến ống dẫn nước về cụm dân cư cũng đang được thay mới và sửa sữa nhằm tránh thất thoát. Công trình hiện đang được gấp rút hoàn thiện để bà con Quảng Kim kịp đón Tết với nguồn nước mát lành.

Huda góp phần khơi nguồn vui sống cho bà con tại các tỉnh miền Trung với nguồn nước mát lành.

Có thể nói, trên chặng đường 3 thập kỷ gắn bó với miền Trung, chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” là bước đi tiếp theo, khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành với miền Trung của thương hiệu “đậm tình”, cùng những người dân quê hương vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn.

“Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” là chương trình CSR dài hạn do thương hiệu bia Huda thực hiện với mong muốn giúp người dân miền Trung tiếp cận với nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Chương trình kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng trong cho người dân nơi đây, từ đó tạo điều kiện giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tính đến tháng 12/2019, chương trình đã thực hiện được 3 dự án tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Quảng Bình, thành công vượt mức dự kiến ban đầu, đem nước sạch tới cho gần 1.500 hộ gia đình với gần 5.500 người dân địa phương. Để biết thêm thông tin về Huda và chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", truy cập Fanpage Huda Beer

Tác giả: Tiến Duy Nguyễn

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ