Vừa ra tù đã chặn đường cướp tài sản của cô gái trẻ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An sáng nay 12/9 thông tin, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Dương Tiệp (SN 1985, trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội cướp tài sản.

CQĐT thông tin, đối tượng Trịnh Dương Tiệp đã từng "sở hữu" 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản. Chỉ mới ra tù từ tháng 3/2021, Tiệp không chịu hoàn lương mà tiếp tục "ngựa quen đường cũ", liều lĩnh dùng dao xuống đường cướp tài sản của cô gái trẻ.

Tài liệu từ cơ quan công an, khoảng 19h tối 8/9, chị N.T.H. (trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) có thông tin trình báo về việc bị một kẻ lạ mặt dùng dao uy hiếp tại đoạn đường vắng, cướp đi một chiếc điện thoại cùng tiền mặt.

Đối tượng nhiều tiền án, ra tù chưa lâu đã "ngựa quen đường cũ"

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An ngay khi nhận tin tức tốc phối hợp cùng Công an huyện Nam Đàn vào cuộc điều tra, truy lùng kẻ gây án. Chiều 9/9, cảnh sát tóm gọn Trịnh Dương Tiệp khi tên này đang mang "chiến lợi phẩm" đi tiêu thụ tại một cửa hàng điện thoại di động.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận bản thân vừa ra tù được hơn nửa năm, thiếu tiền tiêu xài nên đã quay lại thói quen cũ, dùng dao chặn đường cướp tài sản.

18h30 phút chiều muộn 8/9, đối tượng đi xe gắn máy dọc theo tuyến đường tránh Vinh - Cửa Lò để "săn mồi". Đến khu vực đoạn đường vắng vẻ tại khu vực xóm 6 (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) Điệp phát hiện chị N.T.H. đi xe máy một mình. Không mất nhiều thời gian, đối tượng tiến tới áp sát, dùng chân đạp vào xe khiến cô gái trẻ ngã xuống đường, lao đến kề dao vào cổ uy hiếp, cướp đi 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 cùng số tiền 520.000 đồng, rồi phóng xe tẩu thoát.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn