Vừa ra trước cửa nhà "uốn éo" tập thể dục, người đàn ông bị công an "hộ tống" lên phường

Trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp, Hà Nội đã phải áp dụng chỉ thị 16 để giãn cách xã hội. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, nhiều người vẫn có hành vi vi phạm vô cùng hồn nhiên. Như người đàn ông trong clip dưới đây là một điển hình.

Mở đầu đoạn clip, người đàn ông cởi trần, không đeo khẩu trang đứng trước cửa nhà uốn éo tập thể dục. Có thể ông này cho rằng nhà mình ở mặt đường, đứng trước cửa nhà một chút không vấn đề gì. Nhưng thực ra, người này đã đứng ở giữa hẻm nhỏ.

Your browser does not support the video tag.

Đứng "uốn éo" tập thể dục trước cửa nhà, người đàn ông bị đưa lên phường xử phạt.

Chưa đầy 30 giây thực hiện động tác xoay hông, người đàn ông đã bị 2 cán bộ tuần tra đi xe máy phát hiện và yêu cầu người này lên phường xử phạt. Sau khi thấy 2 cán bộ công an, biết mình đang vi phạm quy định nên người đàn ông này vội đi vào nhà.

Trong lúc người này còn đang loay hoay, cán bộ công an phải thúc giục: "Nào anh đi ra ngoài này nào". Sau một hồi chần chừ, người này mặc thêm áo, đeo khẩu trang. Cán bộ công an cũng không quên nhắc nhở: "Anh mang theo điện thoại, chứng minh thư, phạt 2 triệu đồng luôn".

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, dân mạng không ngừng bàn tán về hành vi vi phạm "dở khóc dở cười" của người đàn ông này. Trong lúc tình hình dịch bệnh vô cùng căng thẳng, việc thực hiện nghiêm chỉ thị 16 là rất cần thiết. Vừa đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội, vừa bảo vệ túi tiền của bạn.

Sau 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội, cơ quan chức năng thành phố TP Hà Nội đã xử phạt hành chính với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số nội dung của Chỉ thị còn chưa được hiểu và thực hiện thống nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết: - Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; - Các trường hợp khẩn cấp như: Cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,… - Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở nêu tại mục 2 trong Chỉ thị 16/CT-TTg. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc