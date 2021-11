Vừa mới ra tù đối tượng đi buôn ma túy kiếm tiền tiêu sài

Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giữ Hà Văn Thế (SN 1992, trú tại Thôn Cha, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quan Sơn biết được thông tin có đối tượng vừa mua một số lượng lớn ma túy ở khu vực giáp biên giới vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ nên nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ. Khoảng 16h30’ ngày 10/11, trên tuyến Quốc lộ 217 (thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn) xuất hiện 2 thanh niên (1 nam, 1 nữ) điều khiển xe mô tô với nhiều biểu hiện nghi vấn. Lập tức tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Trong khi tổ công tác đang kiểm tra thì bất ngờ nam thanh niên điều khiển phương tiện lấy từ trong người ra một bọc ni lông ném xuống ven đường. Hành động này đã nhanh chóng bị tổ công tác phát hiện và yêu cầu đối tượng nhặt lên để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bọc ni lông có 29 gói ni lông chứa 5.858 viên nén màu hồng. Qua giám định, số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp (Methamphetamine), có trọng lượng 605,58g.

Đối tượng Thế cùng tang vật

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận: tên là Hà Văn Thế. Số ma túy trên vừa được đối tượng mua từ một người đàn ông tại khu vực giáp biên giới với giá 60 triệu đồng để mang về vừa sử dụng, vừa bán lại cho người nghiện kiếm lời.

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 12/11/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hoá, phối hợp với Cục Hải quan, Công an huyện Quan Sơn và Công an xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) đã bắt quả tang đối tượng Lý A Giao (SN 1995, ở bản Cá Giáng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) đang vận chuyển trái phép 2200 viên hồng phiến, gần 200g hêroin và nhiều tang vật khác có liên quan. Lý A Giao và Hà Văn Thế là 2 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy trái phép được các đối tượng sử dụng để mua bán, vận chuyển vào nội địa Việt Nam

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quan Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Thế về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

