Vụ xe tải "cõng" máy múc lật đè chết người: Luật sư nói gì về hành vi của tài xế?

Ngày 15/3, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xe tải chở máy múc lao tự do đâm vào quán rồi lật đè chết người đàn ông đi xe máy xảy ra tại xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp) 2 ngày trước.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế xe tải Bùi Văn Huy (SN 1991, trú xã Đồng Hợp) để điều tra làm rõ vụ việc.

Chiếc xe tải mất lái lao tự do qua đường quốc lộ rồi đâm vào cửa hàng. Chiếc máy múc sau thùng lật xuống đến một người đàn ông tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV, Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải - Giám đốc công ty luật Trọng Hải & Cộng sự (Đoàn luật sư Nghệ An) cho biết, việc xử lý hình sự đối với tài xế xe tải còn phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, nếu nguyên nhân gây ra tai nạn do lỗi của tài xế từ việc vi phạm Luật giao thông đường bộ thì tài xế xe tải có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về "Tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017)".

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải chia sẻ với PV về sự việc.

Ngoài chịu trách nhiệm hình sự, tài xế xe tải còn có trách nhiệm dân sự đó là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với những thiệt hại về người và tài sản do vụ tai nạn gây ra theo quy định tại Điều 584, Bộ luật dân sự 2015.

Trường hợp tai nạn xảy ra không phải do lỗi của nạn nhân, không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết thì tài xế có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn.

Về hành vi tài xế nhảy ra khỏi xe tải khi xe mất lái, mất phanh, Luật sư Hải cho biết thêm nếu tài xế có kinh nghiệm, nhanh trí thì có thể đã không xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

"Điều đáng nói là trong vụ tai nạn thương tâm này, hậu quả chết người có thể không xảy ra nếu tài xế mưu trí, nhanh nhẹn và bình tĩnh hơn. Qua đó cho thấy kỹ năng lái xe và xử lý tình huống trong các sự cố bất ngờ của xe cơ giới là rất quan trọng", Luật sư Hải chia sẻ.

"Nếu tài xế này nhanh trí khi xe tải mất phanh điều khiển cho xe đâm vào bờ tường rào hoặc ghé vào các bụi cây bên đường thì đã không xảy ra tai nạn đáng tiếc này. Có thể tài xế hoảng loạn, thiếu kinh nghiệm, không quen xe nên đã nhảy ra khỏi xe khi gặp sự cố", một người dân ở xã Đồng Hợp sống cạnh hiện trường vụ tai nạn chia sẻ.

Trước đó vào sáng ngày 13/3, Bùi Văn Huy (SN 1991, trú xã Đồng Hợp) cầm lái hộ cho người quen chiếc xe tải mang BKS 14C-077.83 đang chở sau thùng máy múc đi làm công trình về.

Trên đường đi từ trong ngõ xóm Hợp Thuận hướng ra Quốc lộ 48A, chiếc xe tải này đột ngột mất phanh, mất lái. Hoảng sợ nên tài xế Huy nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe tiếp tục tự chạy thêm khoảng 100m, băng qua đường quốc lộ 48A rồi đâm vào nhà dân là cửa hàng bán thức ăn gia súc.

Chiếc máy múc trên xe tải không được chằng néo kỹ đã lật khỏi thùng xe đè trúng người ông Trần Quốc T. (SN 1951, trú xã Đồng Hợp) tử vong.

Được biết, nạn nhân T. là Phó Chủ tịch hội người cao tuổi của xã. Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, phối hợp với gia đình làm lễ mai táng cho nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn này vẫn đang tiếp tục được Công an huyện Quỳ Hợp điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ