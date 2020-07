Vụ việc nhóm nữ sinh đánh nhau: Công an cảnh cáo 2 nữ sinh trực tiếp đánh bạn

Clip nhóm nữ sinh Trường THCS Hưng Thái Nghĩa (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội ngày 16/5

Ngoài ra, một phụ nữ đăng tải lên mạng xã hội clip đánh nhau của các học sinh này cũng bị công an triệu tập, xử lý.

Trước đó, ngày 15/6, trên mạng xã hội lan truyền clip nhóm nữ sinh đánh nhau. Công an huyện Nam Đàn, phối hợp với Trường THCS Hưng Thái Nghĩa và chính quyền địa phương đã xác minh sự việc trong clip trên.

Kết quả xác định có 11 học sinh, trong đó có 3 em trực tiếp đánh nhau trong clip gồm: Ngô Thị.H (trú tại Nam Nghĩa), Phan Thị.H.G (trú tại Nam Thái) và Nguyễn Thị.T.H (trú tại Nam Hưng) và 8 em khác cùng là học sinh lớp 8 Trường THCS Hưng Thái Nghĩa.

Ngay sau đó, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành triệu tập làm việc 11 em liên quan đến làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, các em này khai nhận: Trưa ngày 8/6, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm 10 học sinh hẹn gặp em Nguyễn Thị.T.H tại xóm Phong Sơn, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn. Tại đây xảy ra vụ đánh nhau giữa Ngô Thị.H, Phan Thị.H.G với Nguyễn Thị.T.H, hậu quả khiến em Nguyễn Thị.T.H bị thương nhẹ.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 8 học sinh chứng kiến, trong đó có 3 em dùng điện thoại di động quay video clip, sau đó đã gửi cho nhiều người khác. Sự việc này cũng đã được Trường THCS Hưng Thái Nghĩa phát hiện từ ngày 10/6. Ban giám hiệu nhà trường đã mời các học sinh liên quan để làm việc, tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan theo quy định ngành giáo dục

Căn cứ quy định pháp luật, công an huyện Nam Đàn giao Công an xã Nam Hưng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Ngô Thị. H và Phan Thị. H. G với hình thức phạt "Cảnh cáo".

Công an huyện Nam Đàn cũng triệu tập chị N.T. T (trú tại Nam Hưng) – người sử dụng tài khoản facebook cá nhân phát tán video clip với mục đích xấu vi phạm quy định của Luật An ninh mạng. Tại cơ quan Công an N.T. T đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ các bài viết liên quan.

Về phía Sở GD&ĐT Nghệ An trước đó cũng chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyên Nam Đàn yêu cầu Trường THCS Hưng Thái Nghĩa họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh. Đồng thời có hình thức kỷ luật phù hợp, giúp học sinh nhận ra cái sai của mình và không tái phạm tình trạng bạo lực học đường

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại