Vụ 'trao con nhận cốt': Đề nghị trả 5 tỉ đồng để dàn xếp

Ngày 29-9, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể" và khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và Cao Thị Thu Bích (có tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi; quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, người giúp việc cho ông Quang).

Tự thiêu xác trẻ trong vườn nhà

Việc phê chuẩn diễn ra sau hơn một tuần kể từ khi Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án. Ông Vũ Văn Diến, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết có nhiều tình tiết cần làm rõ nên việc phê chuẩn từ phía viện diễn ra chậm hơn.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ông N.H.N. tố giác ông Lê Minh Quang (tạm trú TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) xâm hại khiến con ông là N.L.M.Q. (sinh năm 2019) tử vong.

Sau khi cháu chết không có chứng tử, không có sự tham gia điều tra của cơ quan chức năng, không có ghi nhận của chính quyền địa phương ở nơi được cho là cháu N.L.M.Q. đã chết.

Tất cả những gì ông N.H.N. nhận được là một hũ tro cốt được trao sau 3 tuần sau khi ông gửi con cho ông Quang chăm sóc với giá 200 triệu đồng/tháng (đã thanh toán trước 600 triệu đồng).

Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay vào tháng 4-2022, sau khi nhận đơn tố giác tội phạm của ông N.H.N. được chuyển từ Công an TP Huế, cơ quan điều tra đã vào cuộc theo đúng trình tự.

Theo điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng, ông N.H.N. có con trai ruột là N.L.M.Q. (sinh năm 2019) bị chậm phát triển trí tuệ, thể trạng gầy yếu, suy dinh dưỡng, cân nặng khoảng 10kg, phát âm không rõ ràng, chỉ nói được một vài từ, hạn chế vận động. Sau khi tìm hiểu và biết được L.M.Q. có thể điều trị bệnh cho con trai của mình, ngày 2-3-2022, ông N.H.N. cùng gia đình đưa cháu N.L.M.Q. đến TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và giao con cho Lê Minh Quang chăm sóc và điều trị.

Sau khi nhận cháu N.L.M.Q., Quang đưa cháu về nhà số 54/3X Phan Chu Trinh (P.Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, nhà này do Quang thuê ở) để cùng Cao Thị Thu Bích chăm sóc.

Quang khai từ năm 2000-2004, Quang học tại khoa tâm lý giáo dục tại một trường đại học. Khi tốt nghiệp, Quang được cấp bằng cử nhân khoa học tâm lý giáo dục. Sau khi ra trường, Quang có tham gia hoạt động giáo dục đặc biệt liên quan đến trẻ mắc các hội chứng tự kỷ, Down nên có kinh nghiệm và được nhiều gia đình nhờ điều trị trẻ chậm phát triển.

Đêm 24-3, khi cháu N.L.M.Q. đang ngủ thì Quang thấy cháu ho, sốt nhẹ, thở khò khè nên test nhanh COVID-19 thì phát hiện cháu dương tính. Đến khoảng 2h ngày 25-3, Quang kiểm tra thì thấy cháu N.L.M.Q. rất yếu, có biểu hiện khó thở nên Quang làm hô hấp nhân tạo. Khoảng 2 - 3 phút sau thì cháu lịm đi, ngưng tim, ngưng thở.

Khi xác định cháu N.L.M.Q. đã chết, Bích đề nghị Quang thông báo cho gia đình ông N.H.N. và đưa cháu N.L.M.Q. đến bệnh viện nhưng Quang không đồng ý. Quang bàn với Bích đưa thi thể cháu N.L.M.Q. về TP Huế để giao cho gia đình.

Khoảng 5h ngày 25-3, Bích lái xe chở Quang và thi thể cháu N.L.M.Q. chạy về hướng tỉnh Đắk Lắk. Quang khai với cơ quan điều tra, trên đường đi, Quang nghĩ nếu chở xác cháu N.L.M.Q. đến TP Huế giao cho ông N.H.N. thì thi thể cháu N.L.M.Q. sẽ bốc mùi hôi nên Quang bàn với Bích thiêu xác cháu N.L.M.Q. rồi đưa tro cốt về cho gia đình ông N.H.N..

Lúc đầu Bích sợ, không đồng ý nhưng sau đó không có ý kiến gì. Quang xác định địa điểm thiêu thi thể của cháu N.L.M.Q. là trong vườn của mình ở xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và đã nói Bích chở đến một số điểm trên đường đi để mua than, xăng, xô sắt. Khi đến vườn của mình, Quang thiêu xác cháu N.L.M.Q., sau đó đưa hết tro cốt vào xô sắt rồi cùng Bích đưa ra TP Huế giao cho gia đình cháu N.L.M.Q. mai táng.

Gia đình bị hại không hợp tác

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, Quang và Bích có thái độ không hợp tác, đồng thời Quang có biểu hiện né tránh, bao che cho Bích vì Bích đang mang thai với Quang.

Ngoài ra, Quang là người bị tật, phải ngồi xe lăn, không thể tự đi lại được mà phải nhờ sự giúp đỡ của người khác và có hồ sơ chữa bệnh tâm thần "rối loạn lo âu trầm cảm" nên đã ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xác minh giải quyết đơn.

Khi đưa tro cốt cho gia đình ông N.H.N., Quang bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu N.L.M.Q., đồng thời Quang chủ động đặt vấn đề bồi thường cho gia đình ông N.H.N. số tiền 5 tỉ đồng và đã nhờ Bích chuyển cho gia đình ông N.H.N. 800 triệu đồng và hẹn từ 1 - 2 tháng sau sẽ trả hết tiền. Nhưng sau đó Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành thì gia đình ông N.H.N. chuyển trả lại cho Quang số tiền 800 triệu đồng.

Đối với gia đình ông N.H.N., Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần triệu tập ông N.H.N. lên làm việc nhưng ông N.H.N. thông báo do bị bệnh nên không vào làm việc. Ông N.H.N. đã làm đơn xin rút đơn trình báo và nhiều lần gửi đơn xin hoãn làm việc với cơ quan điều tra với lý do sức khỏe của vợ chồng kém, không đảm bảo.

Đến ngày 3-8, Công an tỉnh Lâm Đồng mới làm việc được với ông N.H.N. và yêu cầu ông N.H.N. cung cấp hũ tro cốt để phục vụ công tác điều tra. Nhưng đến ngày 9-9, ông N.H.N. mới bàn giao hũ tro cốt cùng với mẫu tóc của vợ ông cho cơ quan điều tra.

Người liên quan vụ án trì hoãn hợp tác Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định Quang là người khuyết tật, lại có thỏa thuận bồi thường với bị hại nên cả gia đình bị hại và Quang, Bích đều trì hoãn việc trình diện, thiếu hợp tác, làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.

