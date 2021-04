Vụ thi thể quấn trong chiếc chiếu bên vệ đường: Nghi vấn nạn nhân được đưa từ nơi khác đến

Ngày 27/4, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể nam thanh niên được phát hiện nằm trên vệ đường thuộc phường Quán Bàu 1 ngày trước.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo phường Quán Bàu cho biết, sáng 26/4 sau khi người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên bên đường, chính quyền địa phương lập tức trình báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam thanh niên đang trong quá trình phân hủy.

Qua kiểm tra trên người nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện một tấm thẻ căn cước công dân mang tên Lê Văn Anh (SN 1984, trú tại thôn 1, Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam).

Sau khi liên lạc, cơ quan chức năng đã liên hệ được với thân nhân của nạn nhân. Trong ngày 26/4, thân nhân nạn nhân này đã vào Nghệ An để phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết và làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng lập tức có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo phường Quán Bàu, vị trí phát hiện thi thể nạn nhân này nằm ngay vệ đường Lê Ninh. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đã chuyển màu đen, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Thi thể nạn nhân đang mặc quần bò, áo phông, cổ đeo dây vàng và được quấn trong 1 chiếc chiếu nhựa.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân dù không có nhà dân ở nhưng là tuyến đường người dân thường xuyên qua lại. Lãnh đạo phường Quán Bàu nhận định, nạn nhân chết từ nhiều ngày trước nhưng có thể vừa được đưa đến bỏ lại tại địa bàn này.

Hiên nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

"Tuyến đường này nhiều người qua lại, nơi phát hiện nằm ngay vệ đường nên nếu có thi thể đây người dân sẽ phát hiện được liền. Thứ nhất vì mùi hôi thối, thứ 2 vì nằm ngay bên đường mà người dân đi lại rất nhiều. Có thể thi thể vừa được đưa từ nơi khác đến", lãnh đạo phường Quán Bàu nói.

Được biết, sau khi đến khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị