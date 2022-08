Vụ thi thể cô gái tử vong trên sông Cửu An: Nạn nhân có đặc điểm nhận dạng gì?

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, cách đây 3 ngày trước, tại sông Cửu An thuộc địa phận thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (Hải Dương), một số người làm nghề thuyền chài và người dân phát hiện thi thể nữ giới tử vong trôi trên mặt sông cách bến đò Cổ Lôi không xa. Sau đó, sự việc nhanh chóng được cấp báo cho chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Thi thể cô gái được phát hiện tử vong trên sông Cửu An thuộc địa phận gần bến đò Cổ Lôi, xã Vạn Phúc. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang phát đi Thông báo truy tìm danh tính nạn nhân. Theo đó, vào khoảng 9h sáng ngày 21/8, ông Hà Văn Hải (SN 1964), trú tại thôn 1, xã Tân Hương (cùng huyện Ninh Giang) làm nghề thuyền chài trên sông Cửu An có phát hiện 1 thi thể (chưa rõ danh tính, địa chỉ) nổi trong tư thế nằm úp trên sông Cửu An gần bến đò Cổ Lôi, thuộc địa phận thôn 1, xã Vạn Phúc.

Thi thể là nữ, nạn nhân có độ tuổi từ 20-30, mặc quần đùi màu đen, hai bên có kẻ sọc trắng; mặc áo phông cộc tay màu đen, ở ngực áo và lưng áo in chữ HADES màu trắng, thân trước áo bên phải kẹp tóc màu hồng có hoa văn màu xanh.

Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân. Ảnh: Đ.Tùy

Ngoài những đặc điểm nói trên, thi thể nạn nhân còn có một số điểm nhận dạng khác như: đuôi lông mày trái xỏ khuyên kim loại hình dạng chùy, màu trắng; tóc ngang vai màu râu ngô, một mặt phía trong cẳng tay có hình xăm trái tim và nhịp tim màu đen; phía sau cổ bên trái có hình xăm vết son môi màu đỏ.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang, nếu ai là người thân hoặc biết thông tin về nạn nhân nhanh chóng đến trụ sở Công an huyện Ninh Giang hoặc cơ quan công an gần nhất trình báo.

Người dân thôn 1, xã Vạn Phúc sinh sống gần bến đò Cổ Lôi theo dõi vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Thịnh – Phó chủ tịch UBND xã Vạn Phúc cho biết: "Từ trước đến nay, tại sông Cửu An đoạn chảy qua địa bàn đã phát hiện 1 thi thể tử vong, nhưng chỉ ít giờ sau thì có người thân đến nhận. Riêng thi thể cô gái được phát hiện vào 21/8, đến hiện tại chưa có ai đến nhận hay bất kỳ thông tin gì về nạn nhân.

Vào chiều 21/8, sau khi lực lượng chức năng hoàn thiện công tác khám nghiệm tử thi, chính quyền xã chúng tôi mua quan tài, làm một số thủ tục cho người mất và án táng nạn nhân. Hiện tại, di quan cô gái xấu số đang được an táng tại nghĩa trang nhân dân thuộc thôn 1, xã Vạn Phúc".

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn