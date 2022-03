Vụ thanh niên xăm trổ lái xe múc “băm bổ” ô tô bán tải có người ngồi bên trong: Nạn nhân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc thoát chết

Vụ việc nam thanh niên xăm trổ lái xe múc đập nát 2 xe ô tô có người ngồi bên trong gây xôn xao dư luận. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 1/3 tại công trường xây dựng đang thi công đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận.

Clip tài xế điều khiển xe múc đập xe bán tải 60C-122.26

Theo Tiền phong, ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp Đinh Văn Hoàng (24 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum), lái xe múc của một nhà thầu đang thi công công trình thuộc dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h20 ngày 1/3, do mâu thuẫn, Hoàng đã điều khiển xe múc đập 2 nhát vào đầu chiếc xe tải 29H-477.53 đậu trước lán trại xây dựng cầu tại thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc khiến chiếc xe này gần như nát bét. Rất may trên xe tải không có người.

Chiếc xe bị đập hư hỏng tại hiện trường Khoảng hơn 10 phút sau, Hoàng lại tiếp tục điều khiển xe máy múc điều khiển đuổi theo xe bán tải 60C-122.26 dùng gàu múc đập vào phần đầu và nâng chiếc xe bán tải lên một đoạn sau đó tiếp tục cắm gàu múc vào nơi tài xế xe bán tải đang ngồi nhưng người này đã may mắn mở cửa xe thoát thân kịp. Hoàng là tài xế mới được nhà thầu tuyển vào làm việc. Còn tài xế ngồi trên chiếc xe bán tải thoát chết sau cú đập gàu múc là một cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phụ. Qua kiểm tra ban đầu, Hoàng có kết quả âm tính với ma túy.