Vụ "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bay lắc ở quán hát: Khởi tố 5 đối tượng

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Phan Tom.