Vụ tài xế cán chết bé trai, giấu xác phi tang ở Nghệ An: Ông ngoại kể lại giây phút tìm thấy cháu

Nguồn video: Tri Thức Trực Tuyến

Liên quan đến sự việc, ngày 25/4, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã tiến hành tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Vinh để điều tra hành vi Vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 22/4, tài xế Vinh điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đi trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Khi đang lùi vào hẻm nhỏ, tài xế không chú ý quan sát nên đã đâm vào cháu bé hơn 1 tuổi đứng bên đường.

Phát hiện cháu bé bị cán qua người tử vong tại chỗ, tài xế lập tức đưa thi thể nạn nhân đi phi tang nơi khác và dùng cát che đậy dấu vết vụ việc rồi rời khỏi hiện trường.

Gia đình không thấy con đâu nên tá hỏa đi tìm. Thi thể bé trai sau đó được phát hiện cách hiện trường xảy ra sự việc không xa. Toàn bộ hành vi phạm tội của tài xế đã được 1 camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Doisongphapluat.com