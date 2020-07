Vụ tai nạn 8 người tử vong: Xe khách đi sai phần đường, vận tốc 69 km/h

Chiếc xe khách bị vò nát.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến 8 người tử vong ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông tin về tốc độ của các xe xảy ra va chạm.

Cụ thể, theo thông tin từ hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, vị trí xảy ra tai nạn là Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Tốc độ của xe khách khi xảy ra va chạm.

Thời điểm xảy ra va chạm, xe khách 16 chỗ BKS 86B-010.87 chạy với tốc độ 69 km/h. Trước đó 1 phút, chiếc xe này đang lưu thông với tốc độ 80 km/h.

Khi xảy ra va chạm, tốc độ của xe tải BKS 79N-0315 là 23 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ của xe tải là 60 km/h.

Thông tin ban đầu, hai chiếc xe trên đều không vi phạm tốc độ trên đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Tốc độ của xe tải được ghi nhận ở thời điểm va chạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), nguyên nhân tai nạn bước đầu xác định do xe ô tô khách BKS 86B-010.87 đi không đúng phần đường gây tai nạn.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách BKS 86B-010.87 do Doanh nghiệp tư nhân Anh Trinh (địa chỉ: Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đăng ký. Chiếc xe này được kiểm định lần gần đây nhất vào ngày 5/2/2020, hạn kiểm định đến ngày 4/8/2020.

Còn xe tải BKS 79N-0315 do Doanh nghiệp tư nhân Khánh Trân (địa chỉ: Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa) đăng ký. Chiếc xe tải được kiểm định gần đây nhất ngày 20/4/2020, hạn kiểm định đến ngày 19/10/2020.

Như tin đã đưa, khoảng 1h ngày 21/7, tại km 1.767 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách 16 chỗ BKS 86B-010.87 đi hướng Phan Thiết - Đồng Nai và xe ô tô tải BKS 79N-0315 đi hướng ngược lại.

Hậu quả, 6 người tử vong tại chỗ và 9 người bị thương. Sau đó, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu, nâng tổng số người chết lên 8 người. Số người tử vong chủ yếu trên xe khách, trong đó có cả tài xế xe khách.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Văn Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Hàm Tân cùng người dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông. Đến 5h sáng cùng ngày 21/7, toàn bộ các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Giao thông trên Quốc lộ 1A qua đoạn tuyến đã lưu thông trở lại.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc Gia Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các ngành Y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể 2 lái xe xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn; chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ GTVT đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông; phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ tai nạn; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

