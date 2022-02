Vụ sinh viên năm nhất ‘mất tích’: Tìm người đàn ông chở Nghĩa đi

Your browser does not support the video tag.

Camera ở bến xe ghi cảnh Nghĩa xuống xe khách lúc 4h38 ngày 12-2 và kéo vali đi về hướng cổng 5 rồi "mất tích" đến nay - Video: Người nhà cung cấp

Tối 14-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) - chị họ Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), sinh viên năm nhất "mất tích" hơn 3 ngày nay - cho biết qua trích xuất camera xung quanh bến xe Miền Đông, công an phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu Dream, được cho là đã chở Nghĩa đi từ cổng 5 của bến xe trên quốc lộ 13, trước khi gia đình không còn liên lạc được với Nghĩa.

Hiện công an vẫn đang tìm người này để xác minh và tích cực trích xuất thêm camera để tìm Nghĩa. Chị Nhung cho biết tới thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa tìm được tung tích và thông tin liên quan đến Nghĩa.

"Gia đình vẫn đang cố gắng phối hợp với Công an phường 26, quận Bình Thạnh đi trích xuất camera xung quanh để tìm Nghĩa nhưng chưa có kết quả", chị Nhung chia sẻ.

Theo hình ảnh camera trong bến xe, chị Nhung xác định thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần dài đen, mang dép đen và kéo vali màu đen trong video chính là Nghĩa. Như vậy, sau khi đến bến xe Miền Đông, Nghĩa mới mất liên lạc với gia đình.

Chị Nhung xác định Nghĩa xuống xe khách và kéo vali đi trước khi mất liên lạc với gia đình đến nay - Ảnh: Gia đình cung cấp

Đoạn camera cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12-2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, sau đó ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe, tiếp đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13.

Gia đình cho biết qua trích xuất camera, công an phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở Nghĩa đi rồi từ đó gia đình mất liên lạc với em.

Bà Trần Thị Ty (mẹ ruột Nghĩa) cho biết hiện tại bà và gia đình ở quê đang sốt ruột và rất lo lắng cho Nghĩa vì đây là lần đầu Nghĩa vào TP.HCM thì xảy ra chuyện. Theo bà Ty, Nghĩa vào TP.HCM chỉ mang trên người 1,4 triệu đồng cùng chiếc điện thoại, không có tài sản gì nhiều.

Trước đó, chiều 11-2, Nghĩa lên xe khách Tân Hoa Châu từ Bình Định vào TP.HCM nhập học năm nhất tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ở TP Thủ Đức.

Đến sáng 12-2, xe đến bến xe Miền Đông nhưng gia đình không liên lạc được với Nghĩa cho đến nay. Nửa cuối năm 2021 Nghĩa ở nhà học online, đến nay mới vào TP để học trực tiếp.

"Tôi có dặn em đến bến xe Miền Đông thì gọi điện để tôi đón nhưng không thấy gọi, tôi gọi lại và nhắn tin cho em cũng không liên lạc được. Tôi đến bến xe, tìm chỗ nhà xe và khắp nơi cũng không thấy đâu nên trình báo công an", chị Nhung cho biết thêm.

Qua trích xuất camera ở cổng 5 bến xe, một người đàn ông đi xe Dream được cho là đã chở Nghĩa đi - Ảnh: Người nhà cung cấp

Thông báo của người nhà tìm Nghĩa - Ảnh: Người nhà cung cấp

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ