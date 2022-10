Vụ sinh viên Kinh tế quốc dân bị "giam" bằng: Trường đã thông báo trả bằng

Những ngày qua, vụ việc một số sinh viên khóa 14, chương trình cử nhân quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kinh doanh quốc tế tại Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân viết đơn cầu cứu vì bị trường "giam" bằng tốt nghiệp gây xôn xao dư luận.

Đây là chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Trường ĐH West Of England (Anh).

Trong lá đơn được gửi tới nhiều cơ quan, nhóm sinh viên cho biết nhà trường đã sai phạm trong triển khai và vận hành chương trình liên kết quốc tế, không trao bằng cử nhân cho người học mặc dù đại học đối tác là University of West of England đã công nhận tốt nghiệp và gửi bằng về trường.

Trường từ chối trao bằng do sinh viên không có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4

Theo các sinh viên này, trong thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế khóa 14, kỳ mùa thu năm 2018 của Viện Đào tạo Quốc tế không có bất cứ nội dung nào đề cập tới điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp chương trình cử nhân quốc tế phải có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam).

Các sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí, hoàn thành chương trình học theo đúng thông báo tuyển sinh và được Trường ĐH West of England công nhận tốt nghiệp, cấp bằng vào tháng 8/2022.

"Tuy nhiên, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân từ chối trao bằng cử nhân do Trường ĐH West of England đã cấp cho chúng tôi với lý do chúng tôi không có chứng chỉ tiếng Anh đầu vào theo quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP (quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ 1/8/2018) bằng lời nói chứ không có văn bản nào, mặc dù thông báo tuyển sinh khóa 14 mùa thu của chương trình cử nhân quốc tế được ban hành trước khi Nghị định 86 có hiệu lực", nhóm sinh viên cho biết.

Những sinh viên này khẳng định, việc Trường ĐH Kinh tế Quốc dân không giao bằng tốt nghiệp sai so với thông báo tuyển sinh khóa 14 mùa thu, trái với chính quy định đào tạo chương trình cử nhân quốc tế của nhà trường; dẫn đến việc họ không thể đi xin việc và gây ra những thiệt hại lớn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, việc trường ra các văn bản yêu cầu hàng trăm sinh viên chương trình cử nhân quốc tế phải tham gia kỳ thi bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam để được tốt nghiệp trong khi những sinh viên này đã hoàn thành toàn bộ khóa học và được trường đại học đối tác công nhận tốt nghiệp là yêu cầu "không logic, không có ý nghĩa và hết sức vô lý".

Mặt khác, theo chính sách của trường, khi trúng tuyển vào chương trình cử nhân quốc tế, sinh viên có chứng chỉ IELTS 7.0 sẽ được miễn giai đoạn học tiếng Anh theo chương trình của TEG Singapore, chỉ phải học các môn cơ sở và học thẳng chuyên ngành. Những thí sinh chưa có IELTS 7.0 sẽ phải học và thi đạt chứng chỉ tiếng Anh TEG cấp độ 4 mới đủ điều kiện theo học chuyên ngành.

Trong khi đó, chứng chỉ TEG cấp độ 4 được hiểu tương đương với chứng chỉ IELTS 7.0 (những sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5 vẫn bắt buộc phải học cấp độ 4 của TEG).

"Vì vậy, nếu trường yêu cầu sinh viên thi lấy chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 hoặc IELTS 5.5 khi sinh viên đã có chứng chỉ TEG cấp độ 4 và hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học là hết sức mâu thuẫn với chính sách miễn học giai đoạn tiếng Anh của chính nhà trường đưa ra", nhóm sinh viên khẳng định.

Nhà trường đã có thông báo trả bằng

Trao đổi với PV Dân trí ngày 6/10, một đại diện của nhóm sinh viên khóa 14, chương trình cử nhân quốc tế cho biết hôm 30/9, nhà trường đã gọi điện, sau đó gửi email thông báo về việc sẽ trả bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, nhóm sinh viên không đồng ý và yêu cầu nhà trường phải có một văn bản xin lỗi và bồi thường.

"Đến nay, trường vẫn chưa phản hồi lại chúng tôi. Ngày 5/10, chúng tôi có nhắn tin với đại diện Bộ GD&ĐT và được trả lời rằng Bộ cũng đang đốc thúc để giải quyết vấn đề, nhận những hồ sơ từ trường gửi lên", sinh viên này chia sẻ.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ sinh viên, ngày 15/9, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã họp với các bên liên quan, bao gồm Trường ĐH Kinh tế quốc dân và các đơn vị quản lý chức năng của Bộ GD&ĐT để làm rõ các vấn đề.

Các bên đã rà soát thông tin, thống nhất phương án giải quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người học, đồng thời đảm bảo chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết sẽ bổ sung đầy đủ thông tin, giải trình (kèm theo các minh chứng) để báo cáo Bộ GD&ĐT trong thời gian sớm nhất.

Trường cam kết và phải giải trình, có minh chứng là chứng chỉ ngoại ngữ TEG4 tương đương bậc 4, được bên trường đối tác và nhiều nơi khác công nhận.

Ngày 6/10, theo thông tin từ một lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế, sau cuộc họp với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, lãnh đạo nhà trường đã thống nhất chỉ đạo trả bằng cho sinh viên.

Hiện nay, trường đang báo cáo, giải trình lên Bộ GD&ĐT và chờ ý kiến Bộ để có các bước giải quyết tiếp theo. Lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế cho biết sẽ sớm có những chia sẻ cụ thể về các vấn đề xoay quanh vụ việc này.

Chia sẻ với PV Dân trí, một đại diện Bộ GD&ĐT cũng thông tin, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã chỉ đạo trả bằng cho sinh viên.

"Nhà trường có trách nhiệm triển khai và giải trình với các bên liên quan về những vấn đề thuộc thẩm quyền của họ", vị đại diện này cho hay.

Tác giả: Nguyễn Liên

Nguồn tin: Báo Dân trí