Vụ rơi thang tời chở nhiều công nhân tại Nghệ An: Thêm 2 nạn nhân tử vong

Ngày 3/1, theo cơ quan chức năng Nghệ An, đã có thêm 2 nạn nhân trong vụ rơi thang tời trong lúc thi công trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An tử vong. Như vậy đến thời điểm hiện tại đã có tổng số 3 nạn nhân tử vong.Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: Đ.M.C (SN 1958, trú xã Nhân Thành), ông Tr.C.H (SN 1977) và ông Ph.Đ.Ph (SN 1974, cùng trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Nguyên nhân tử vong của các nạn nhân này là do sốc đa chấn thương vùng cổ, ngực, bụng.

Vị trí chiếc thang tời rơi xuống khiến nhiều công nhân thương vong.

Lãnh đạo, BVĐK 115 Nghệ An cho biết trong 8 nạn nhân vụ rơi thang máy vận chuyển tại công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nghệ An được chuyển đến bệnh điều trị tại bệnh viện, hiện 5 nan nhân đang được điều trị tích cực, 3 nạn nhân nặng hơn đã được chuyển sang Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 2/1, nhiều người khi đi qua công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Nin và đường Duy Tân (TP Vinh, Nghệ An) thì bất ngờ nghe một tiếng động lớn.

Thời điểm này, khi các công nhân quay lại làm việc sau giờ nghỉ trưa, lên chiếc thang tời đến nơi làm việc thì bất ngờ xảy ra sự cố, chiếc thang rơi tự do từ tầng cao xuống khiến nhiều người bị thương. Ngay sau đó, nhiều xe cấp cứu lập tức được điều động đến hiện trường chở người bị thương đi cấp cứu. Trong đó, có 9 nạn nhân được đưa đến BVĐK 115 Nghệ An cấp cứu, 2 người bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An nơi xảy ra sự việc.

Công trình xảy ra vụ tai nạn là Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An. Công trình gồm 9 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình được khởi công vào tháng 1/2020 thời gian thi công dự kiến là 715 ngày. Dự án do Ban Quản lý các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An) là chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Thi công cơ giới và xây lắp 171.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus