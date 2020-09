Vụ nữ sinh 12 tuổi tố bị hiếp dâm, quay clip ở Nghệ An: Nam bảo vệ 67 tuổi đối diện mức án nào?

Nghi phạm Bùi Đức Thuận trong vụ án An xâm hại nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An.

Liên quan đến vụ bảo vệ hiếp dâm nữ sinh tại trường học, ngày 25/9, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Bùi Đức Thuận (SN 1953, trú xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước khi bị bắt Bùi Đức Thuận làm bảo vệ tại trường Tiểu học Hồng Thành từ năm 2001 cho đến khi phát hiện sự việc trên. Nạn nhân là một nữ sinh từng học tiểu học tại đây.

Trả lời PV Đời sống & Pháp luật, luật sư Nguyễn Thành Đạt, công ty luật TNHH Đức Phú cho biết, trong thời gian gần đây, tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em diễn biến phức tạp, tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Trẻ em là tương lai của đất nước, nên việc quan tâm giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nghĩa vụ của mọi người và toàn xã hội, mọi hành vi xâm phạm đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều phải bị nghiêm trị.

Theo luật sư Đạt, sau khi Cơ quan Điều tra xác minh rõ về hành vi giao cấu với bé gái N.T.T.L. (12 tuổi, học lớp 7, Trường THCS Hồng Thành, huyện Yên Thành) của đối tượng Bùi Đức Thuận theo clip bị phát tán trên mạng xã hội thì đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

"Theo đó, đối tượng Thuận có thể đối mặt với hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm", luật sư Đạt nhận định.

Luật sư Nguyễn Thành Đạt, công ty luật TNHH Đức Phú.

Luật sư Nguyễn Thành Đạt cũng cho biết thêm, nếu có căn cứ về việc đối tượng Thuận nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu L., đối tượng có thể phải chịu mức án phạt tù lên đến 20 năm.

Cùng với đó, Bùi Đức Thuận còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Hành vi phạm tội của đối tượng Thuận rõ ràng đã xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cháu L, đồng thời, còn gây tác động xấu đến sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của cháu.

Do đó, cần đưa ra một mức xử phạt nghiêm minh đối tượng thực hiện hành vi, đồng thời, để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Thông tin ban đầu, vào 12/9, bà H.T.M. (SN 1963) được một người hàng xóm cho xem một đoạn clip ghi lại cảnh cháu gái bà là N.T.T.L. (12 tuổi, học lớp 7 trường THCS Hồng Thành) bị xâm hại tình dục phát tán trên mạng xã hội. Về nhà, bà M. gặng hỏi thì cháu L. kể lại việc mình bị ông Thuận - bảo vệ trường nhiều lần bắt xem video đồi trụy và hãm hiếp. Bà M. liền trình báo lên công an. “Ông ấy đã 5 lần gọi em vào phòng bảo vệ làm chuyện đó. Mỗi lần như vậy, ông ấy lại mở clip trong điện thoại ra và bảo em làm theo. Trong điện thoại của ông T. còn có clip của nhiều học sinh khác, trong đó có 2 người em quen”, cháu L. kể lại. Những lần quan hệ, ông T. đều quay lại video và dọa nạn nhân không được kể với gia đình, nếu kể sẽ đổ tội cho cháu ăn trộm kẹo và tiền. Bà M. cho biết, từ ngày phát hiện sự việc đến nay cháu gái mình khóc rất nhiều và có tâm lý sợ hãi. Cháu L. từng có ý định tự tử nhưng may mắn được bà phát hiện kịp thời. Hiện Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Bùi Đức Thuận theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com