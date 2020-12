Vụ nữ chủ nhà 32 tuổi bị khống chế, hiếp dâm lúc đang ngủ với con: Quá khứ bất hảo của nghi phạm

Cơ quan Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi: "Hiếp dâm", "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.B (SN 1988, trú huyện Yên Thành).

Nghi phạm Thưởng. Ảnh: Công an Nhân dân

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h30 ngày 10/11, chị B. đang ôm con ngủ tại nhà riêng thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Trước khi bỏ chạy, đối tượng này còn lấy 2 chiếc điện thoại di động của chị B.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Trọng Thưởng là nghi phạm vụ án nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thưởng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thưởng khai lợi dụng lúc đêm khuya, mọi người đang ngủ nên đột nhập vào nhà chị B. thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, trước khi đột nhập vào nhà chị B., nghi phạm đã lấy trộm 1 chiếc điện thoại Iphone 8 của một người dân trên địa bàn xã Nam Thành. Số tài sản trộm được, Thưởng đem bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Tại địa phương, Thưởng là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, thường xuyên lêu lổng, ăn chơi đua đòi theo những đối tượng bất hảo ở địa phương.

Trước đó vào tháng 9/2020, Thường từng liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do hai bên thỏa thuận dân sự nên lực lượng CA không xử lý. Thời gian gần đây, Thưởng có dấu hiệu sinh hoạt bất thường, không ổn định.

Hiện vụ án đang được công an điều tra, xử lý.

Tác giả: Hoàng Yên

Nguồn tin: doisongphapluat.com