Theo Dailymail, vụ nổ xảy ra bên ngoài khách sạn Tenghu ở một khu vực thu hút khách du lịch của thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sáng nay 11/9. Vụ nổ khiến khách sạn và nhiều cửa hàng gần đó hư hại nặng nề.

Khung cảnh tan hoang ở khách sạn sau vụ nổ. (Ảnh: EPA)

Một đoạn video do người đi đường ghi lại cho thấy khoảnh khắc vụ nổ rung chuyển khách sạn. Một video khác do đài truyền hình Châu Hải đăng tải cho thấy những người đi đường hoảng sợ bỏ chạy khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Các hình ảnh, video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy khách sạn bị phá hủy nghiêm trọng, các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Vụ nổ kinh hoàng phá nát khách sạn ở Trung Quốc

Vụ nổ khiến khách sạn và các tòa nhà xung quanh hư hại nặng. (Ảnh: EPA)

Lực lượng cứu hỏa được cho là đã dập tắt đám cháy vào khoảng 10h. Vụ nổ khiến ít nhất 3 người bị thương, nhưng may mắn không có ai mắc kẹt bên trong khách sạn.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí