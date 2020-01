Vụ người phụ nữ dạy kèm đánh đập học sinh ở Ninh Thuận: Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm

Your browser does not support the video tag.

Video bà Thu đánh đập học sinh.

Theo đó, ông Lê Văn Bình đã có ý kiến chỉ đạo như sau: giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Có biện pháp khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; kịp thời chấn chỉnh những sai sót, không để phát sinh những vụ việc tương tự trên địa bàn trong thời gian tới.

Kết quả xử lý vụ việc của UBND TP.Phan Rang – Tháp Chàm gửi UBND tỉnh báo cáo thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/1/2020.

Ngoài ra, ông Bình còn giao sở Thông tin và Truyền thông cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông biết về vụ việc để kịp thời đưa tin, phản ánh chính xác, trung thực đến cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm.

Bà Thu có hành động nắm tóc đánh học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Đồng thời theo dõi, kiểm tra xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hình thức đưa tin xuyên tạc về vụ việc theo quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trước đó, báo Người Đưa Tin có đăng loạt bài: “Phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm ở Ninh Thuận” vào ngày 29/12/2019.

Sau đó, ngày 31/12/2019, ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đã có Công văn khẩn số 4628.

Công văn yêu cầu: UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, có kết luận và xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan đến vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công văn này cũng nêu rõ, từ các phản ánh trên báo chí cho thấy, sự việc xảy ra là nghiêm trọng, xâm phạm đến thân thể, tinh thần của học sinh, tạo dư luận bức xúc trong phụ huynh học sinh và nhân dân.

Bà Thu dùng vở đánh học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Mới đây, theo kết quả điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, bà Phan Trần Linh Thu, SN 1968, ngụ khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm trước đây làm nghề nông.

Sau đó, bà chuyển sang làm cấp dưỡng cho các công ty xây dựng. Sau khi ly hôn với chồng, bà Thu ở riêng và nuôi 2 người con.

Do thu nhập không ổn định nên bà Thu đã mua sách Toán và Tiếng việt của bậc tiểu học, tự nghiên cứu để mở lớp dạy học cho các cháu nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Từ năm 2011 đến năm 2017, bà Thu thuê nhà nhiều nơi để ở và làm nơi dạy thêm.

Năm 2017 đến nay bà Thu thuê nhà số 86C đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 7, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận của bà Lê Thị Mai Loan, SN 1960, ngụ khu phố 4, phường Đạo Long để mở lớp dạy kèm các cháu học sinh tiểu học và có thu học phí.

Tác giả: Duy Quan

Nguồn tin: Báo Người đưa tin