Vụ người phụ nữ chết trong tình trạng đầu lìa khỏi thân: Nghi phạm đã tự sát bằng điện?

Người dân bàng hoàng trước vụ việc người phụ nữ chết trong tình trạng đầu lìa khỏi thân - Ảnh: Đ.T.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định người phụ nữ chết trong tình trạng đầu lìa khỏi thân là bà Nguyễn Thị H. (54 tuổi, nhà tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Trước đó vào chiều 22-7, con gái bà H. đến quán ăn của gia đình mở tại khu nhà Tinh Thành Quốc Tế thuộc phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng thì phát hiện phần đầu của mẹ mình ở khu vực bếp.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Kiến An phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã có mặt để khoanh vùng, khẩn trương điều tra.

Qua rà soát các mối quan hệ, công an nhận định nghi phạm gây án là một người đàn ông quê ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Người này đã có 2 tiền án và đang làm nhân viên phục vụ tại quán của nạn nhân. Trong quá trình truy vết nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông này đã chết, nghi tự sát bằng điện ở địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Hiện công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ