Vụ người đẹp bán dâm 30.000 USD: "Ông bầu" nổi tiếng showbiz hé lộ thông tin sốc về "tú ông" Lục Triều Vỹ

Thông tin về Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) - “tú ông” cầm đầu đường dây bán dâm cao cấp hàng chục nghìn đô có hoa hậu, người mẫu vừa bị bắt đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trước khi bị bắt, Lục Triều Vỹ được biết đến là một người mẫu, hotboy khá nổi tiếng với biệt danh “Nichkhun Việt Nam”. Với vẻ ngoài sáng sủa và tinh thần được cho là cầu thị, cái tên Lục Triều Vỹ từng là một điểm sáng trong giới showbiz. Cho đến khi, bộ mặt thật của "tú ông" này lộ sáng, thì ai nấy đều ngỡ ngàng.

Thân phận "tú ông" của Lục Triều Vỹ lộ sáng sau khi đường dây bán dâm nghìn đô bị công an triệt phá.

Khi biết được thông tin chấn động này, quản lý ca sĩ Quang Hà là “ông bầu” Quang Cường đã hé lộ một số thông tin bất ngờ về Lục Triều Vỹ trong quá khứ. “Ngày xưa em chưa sửa đẹp hơn bây giờ. Em từ Đà Nẵng vào Sài Gòn gặp tớ, muốn hát hò hay diễn viên, lúc đó 19 tuổi, nhưng em đã suy nghĩ khác người.

Gặp gỡ em vài lần, thấy em không có năng khiếu, nhưng lại rất tự tin, cầu tiến. Em cũng ít nói và lễ phép. Mấy hôm nay đọc báo, anh không thể tin em giỏi đến như thế. Sài Gòn là nơi xây dựng sự nghiệp, nếu biết tu tâm, chịu khó, tôi tin ai cũng thành công. Nhưng, nó sẽ ngược lại đấy em à!”, anh viết trên trang cá nhân.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật về Lục Triều Vỹ, “ông bầu” Quang Cường cho biết: “Cách đây 6-7 năm, Lục Triều Vỹ có vào Sài Gòn gặp tôi mấy lần ngỏ ý muốn được học để làm ca sĩ. Hồi đó, tôi thấy Vỹ ngoan, thật thà, lễ phép, ít nói, nhưng lại không có năng khiếu về nghệ thuật. Thế nên, ý định trở thành ca sĩ của Vỹ không thành.

Bẵng đi một thời gian, thấy Vỹ giàu lên nhanh chóng, cuộc sống sang chảnh, tôi cũng mừng cho cậu ta. Cho đến khi Vỹ bị bắt, tôi không ngờ cậu ta lại chọn con đường làm giàu sai trái như vậy”.

Là người từng trải trong nghệ thuật, “ông bầu” Quang Cường cũng bày tỏ quan điểm về chữ “Giàu”. “Mỗi người sẽ nhìn cuộc sống giàu sang theo một hướng khác nhau. Nhưng, tôi nghĩ, cuộc sống này dù giàu có, nhiều tiền tài vật chất đến mấy, thì điều quan trọng nhất vẫn là bình an. Có bình an thì mới hạnh phúc”.

"Ông bầu" Quang Cường.

Trước câu hỏi: “Anh có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ đã và đang có ý định dấn thân vào showbiz, tránh những cám dỗ, thị phi mà đi sai đường?”, “ông bầu” Quang Cường cho hay: “Không riêng gì nghệ thuật, mà khi muốn làm bất cứ công việc gì cũng vậy, phải đặt đạo đức lên hàng đầu. Đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi xương máu mới nuôi sống mình lâu dài. Khi ấy bạn sẽ cảm thấy rất hãnh diện, bình an với những thành quả đó của bản thân.

Còn nếu sống chỉ muốn hưởng thụ, lười lao động, kiếm tiền bằng những việc làm bất chính, thì trước sau gì cũng bị lật tẩy. Có thể đồng tiền “đen” đó giúp bạn “một bước lên mây”, nhưng lúc nào bạn cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ. Rồi đến một ngày, chính đồng tiền “đen” đó sẽ hủy hoại cả cuộc đời của bạn và gia đình. Hãy tỉnh táo và đừng dại đánh đổi!”

“Tôi thấy bây giờ có nhiều bạn trẻ rất tài năng, nếu học hành tử tế, tu tâm dưỡng tính thì cơ hội sẽ luôn rộng mở với các bạn. Trên chặng đường làm nghề, sẽ có rất nhiều thử thách các bạn phải trải qua, nhưng hãy luôn cố gắng giữ phong độ, giữ ý thức đạo đức, đừng vội “ngủ quên trên chiến thắng” hay phí hoài thời gian vào những điều không tưởng. Tôi tin chắc các bạn sẽ thành công, cuộc đời các bạn sẽ bình an và hạnh phúc!”, quản lý Quang Hà chia sẻ thêm.

Trước đó, vào ngày 12/7, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ (SN 1993, quê Đà Nẵng) để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm". Tại cơ quan công an, Lục Triều Vỹ khai nhận từng có thời gian làm quen với các hoạt động mại dâm tại Singapore nên sau khi về Việt Nam, hắn chủ động tham gia làm người mẫu để tiếp cận, làm quen với nhiều người mẫu và đại gia và tiến hành môi giới mại dâm....

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn