Vụ nam sinh lớp 5 bị đâm tử vong khi đi học: Anh trai hoảng loạn sau khi chứng kiến

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Trương Văn Đ. (SN 2006), trú xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp để điều tra về nghi án giết người. Hiện Đ. đang học lớp 8, trường Trung học cơ sở Hạ Sơn.

Nạn nhân là em N.V.T. (học lớp 5, trường tiểu học xã Hạ Sơn).

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 12/1, em T. đang đi học thì bất ngờ bị Trương Văn Đ. dùng kéo đâm vào ngực khiến nạn nhân nằm gục xuống đường. Ngay sau đó người dân đã phát hiện và đưa em T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em T. đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp lập tức báo cáo với Công an tỉnh Nghệ An về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện, Công an huyện Quỳ Hợp đã thu giữ cây kéo được nghi là hung khí mà Đ. sử dụng. Do nghi phạm mới 15 tuổi nên công an huyện cũng đã mời phụ huynh Đ. lên làm việc cùng để phục vụ công tác điều tra.

Trả lời báo chí, ông Hà Huy Hảo - Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp cho biết, hiện công an đã vào cuộc điều tra và chưa rõ nguyên nhân vì sao dẫn đến sự việc trên.

"Giữa em T và Đ là hai học sinh học ở hai trường cách xa nhau, trước đó giữa hai em chưa từng có xích mích, va chạm với nhau.

Trong quá trình học tập ở trường, em Đ chưa từng vi phạm hay gây gổ đánh nhau với bạn. Em Đ được nhận xét là học sinh ngoan và không chơi hay nghiện game.

Sáng hôm xảy ra sự việc, em Đ vẫn đi học, sau khi tan học về nhà ăn cơm rồi mới đi chơi. Trong khi đi chơi thì mới xảy ra xích mích và thời điểm đó học sinh T đang được anh chở đi học. Về chiếc kéo dùng để gây án, nhà trường không rõ em Đ lấy ở đâu ra" -Đại diện trường Trung học cơ sở Hạ Sơn nói.

Theo Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hạ Sơn chia sẻ, về nguyên nhân dẫn đến sự việc gia đình hai em đều không biết. Sau cái chết của em trai, anh trai em T cũng đang hoảng loạn và chưa kể thêm gì. Hiện học sinh đâm bạn đang bị công an tạm giữ lấy lời khai để làm rõ sự việc.

Liên quan đến vấn đề pháp lý của vụ án, luật sư Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc công ty luật Đại Huệ - Đoàn luật sư Nghệ An cho biết, căn cứ khoản 2, Điều 12 Bộ luật hình sự quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau: “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123... của Bộ luật này”.

Như vậy, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trong các điều luật quy định tại khoản 2, Điều 12 đã nêu trên.

“Theo diễn biến vụ việc, do mâu thuẫn trên đường đi học về, Trương Văn Đ. dùng kéo đâm em T. dẫn đến nạn nhân tử vong. Do đó, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự”, luật sư Ngọc phân tích.

Căn cứ quy định trên, nếu đối tượng thực hiện hành vi là giết người ở trong độ tuổi từ đủ 14-dưới 16 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này. Nếu hành vi này thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi quy định tại điểm b khoản 1 thì đối tượng thực hiện có thể bị áp dụng khung hình phạt từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình, thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, do Trương Văn Đ. chưa đủ 16 tuổi nên mức hình phạt tù được áp dụng với Đ. sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 101 Bộ luật hình sự. Về nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, khi xét xử, không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

“Mặt khác, đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định”, luật sư Ngọc nói.

