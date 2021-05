Vụ hot girl lộ clip "nóng": Người phát tán có thể bị phạt tới 15 năm tù?

Chiều 28/5, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ một nữ diễn viên lộ clip nhạy cảm. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chính vì vậy, nếu ai sai phạm trong vụ việc này, cơ quan Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định.