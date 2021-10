Vụ Hoa hậu đánh tráo đồng hồ 2 tỷ của tình trẻ: Trinh sát lần theo những bức ảnh trên Facebook

Ngày 12/10 vừa qua, Công an TP.HCM đã Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP.HCM) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tạm giữ Lã Thị Anh (Lã Kỳ Anh, SN 1990, quê TP. Hà Nội, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" là chiếc đồng hồ Rolex trị giá 2 tỷ của bạn trai.

Liên quan vụ trộm này, Phòng CSHS cho biết trên Thanh NIên, để đưa nghi can ra ánh sáng, các trinh sát đã vất vả điều tra, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất.

Lã Kỳ Anh tại cơ quan điều tra

Ngày 15/9, anh N.M.T. (SN 1997, ngụ phường Võ Thị Sáu, quận 3) tới công an trình báo về việc bị mất trộm chiếc đồng hồ Rolex trị giá 2 tỷ đồng ở căn nhà trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Lực lượng chức năng sau có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan. Quá trình này, anh T. tình nghi người giúp việc. Sau khi xác minh và xác định người giúp việc không liên quan đến vụ việc, Công an đã chuyển hướng điều tra, tìm hiểu các mối quan hệ của anh N.M.T.

Cùng thời điểm này, các trinh sát phát hiện trên mạng xã hội Facebook có đăng tải hình ảnh chiếc đồng hồ nghi của anh N.M.T. Đồng thời, người quen của Lã Kỳ Anh cũng rao bán chiếc đồng hồ này.

Chiếc đồng hồ Rolex trị giá 2 tỷ đồng

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, Lã Kỳ Anh đã đánh tráo chiếc đồng hồ, sau đó đưa T.V.T. (SN 1990 , ngụ quận Phú Nhuận) cầm cố được gần một tỉ đồng. Lã Kỳ Anh lấy 970 triệu đồng; số tiền còn lại Lã Kỳ Anh trả công cho T.V.T vì người này đã giúp đỡ và nhờ chính T.V.T mang đi tiệm làm mới để rao bán được giá hơn.

Còn Lã Kỳ Anh chuyển khoản trả nợ cho một người quen vì trước đó mượn để đầu tư tiền ảo.

T.V.T. tiếp đó liên lạc với Đ.T.H. nhờ làm đẹp, đánh bóng bảo trì chiếc đồng hồ. H. báo giá đánh bóng là 9,2 triệu đồng, nếu đồng ý thì H. sẽ chi hoa hồng cho T.V.T. 2 triệu đồng. Ngày 16/9, T.V.T. mang đồng hồ đến cho H. và người này mang đưa cho P.H.P. (thợ sửa đồng hồ) để làm đẹp với giá chỉ 1,5 triệu đồng.

P. sau đó gửi hình ảnh chiếc đồng hồ khoe với bạn mình là M.T.K. Thấy chiếc đồng hồ có giá trị nên đăng lên Facebook.

Từ đó, Cơ quan công an đã mời những người liên quan này lên làm việc, và xác định Lã Kỳ Anh là nghi can trộm chiếc đồng hồ Rolex của người yêu.

Chiếc đồng hồ mà Lã Kỳ Anh đánh cắp. Ảnh: An ninh Thủ đô

Xâu chuỗi các sự việc, công an xác định Lã Kỳ Anh là nghi can trộm chiếc đồng hồ và đưa nghi về trụ sở. Đồng thời, thu giữ được chiếc đồng hồ của anh T. ở nhà của P. tại đường Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP.HCM.

T.V.T. khai không hay biết chiếc đồng hồ mà Lã Kỳ Anh cầm cố cho mình là do nghi can này trộm được. Theo đó, Kỳ Anh nói với T.V.T. rằng chiếc đồng hồ này của một người bạn đang ở Mỹ.

Từ những chứng cứ, Lã Thị Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Kỳ Anh thừa nhận hành vi trộm đồng hồ của bạn trai là do thua lỗ, nợ nần trong việc đầu tư tiền ảo nên mới lên kế hoạch đánh tráo để bán lấy tiền trả nợ.

Hiện vụ việc đang được giao cho Văn phòng CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ hành vi của Lã Kỳ Anh.

Lã Kỳ Anh từng đăng quang cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 (Hoa hậu Thế giới người Việt) ở Mỹ.

Như đã thông tin, anh T. quen biết với Kỳ Anh qua mạng xã hội và thường xuyên nói chuyện. Một tuần sau, T. qua một chung cư ở phường Tân Hưng (quận 7) để gặp Lã Kỳ Anh.

Đầu tháng 8/2021, Kỳ Anh được anh T. rủ tới nhà chơi và ngủ lại. Anh T. có kể cho Kỳ Anh về bộ sưu tập đồng đồ hàng hiệu của mình và thích nhất chiếc đồng hồ Rolex Daytona được mua giá 2 tỉ đồng.

Đến lần gặp thứ 3 thì hai người xảy ra cãi vã. Kỳ Anh đã lên kế hoạch nhằm đánh tráo chiếc đồng hồ đắt tiền của người yêu, sau đó tìm cớ chia tay.

Lợi dụng lúc T. đang ngủ say, Kỳ Anh chụp ảnh chiếc đồng hồ rồi gửi cho T.V.T. nhờ mua chiếc đồng hồ "nhái".

T. tìm mua được chiếc đồng hồ nhái trên mạng với giá 13,5 triệu đồng ở Hà Nội, cọng thêm 1,2 triệu đồng phí vận chuyển.

Ngày 11/9, T. chủ động liên lạc để xin lỗi và mời Kỳ Anh đến nhà qua đêm. Kỳ Anh sau đó đã đánh tráo chiếc đồng hồ rồi tìm cơ gây sự, giận dỗi chia tay.

Được biết, Lã Kỳ Anh từng đăng quang cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 (Hoa hậu Thế giới người Việt) ở Mỹ.

Kỳ Anh từng cho biết mình theo học tại trường Điện ảnh New York Khoa Sản xuất phim. Sau đó, Kỳ Anh chuyển hướng sang kinh doanh lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam và thành lập một công ty chuyên về du học.

Ngoài ra, Kỳ Anh còn là CEO của chuỗi nhà hàng Quán Việt Cô Kỳ, chuyên về các món ăn Việt tại Singapore.

Tác giả: Hoàng (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn