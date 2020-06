Vụ giết người, đổ bê tông thi thể ở Bình Dương: Nữ bị cáo được dìu tới tòa

Sáng 25/6, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án giết người giấu thi thể trong bê tông ra xét xử sơ thẩm. Đúng 8 giờ, các bị cáo đã được lực lượng công an dẫn đến phòng xét xử để tham gia phiên tòa. Từ sáng sớm, trước cổng TAND tỉnh Bình Dương, lực lượng công an đã có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự và kiểm tra tư cách của từng người tham dự phiên tòa.

Lần lượt các bị cáo được dẫn đến tòa, chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà đi 1 xe, 3 bị cáo còn lại được áp giải trong 1 xe. Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Phạm Thị Thiên Hà) chân đi không vững, được cán bộ công an dìu đến phòng xử án.

Có mặt trước phòng xử, người thân của các nạn nhân ôm di ảnh mong muốn 1 bản án công bằng cho người thân đã mất của mình. Vì lý do phòng xử án khá chật, báo chí được HĐXX bố trí 1 phòng riêng và được theo dõi qua màn hình ti vi.

Các nữ bị cáo cũng lần lượt khai rõ lý lịch, tất cả đều đồng ý cho các luật sư bào chữa cho mình. Riêng bị cáo Tâm Huyên có đến 4 luật sư bào chữa, gồm 1 luật sư chỉ định và 3 luật sư được gia đình nhờ hỗ trợ. Nữ bị cáo Huyên cũng là người đã có gia đình (giống bị cáo Hoa).

Nữ chủ mưu Thiên Hà cũng có thêm luật sư bào chữa, tất cả đều bị truy tố tội "Giết người" với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của bị cáo Phạm Thị Thiên Hà) đi không vững, phải nhờ đến sự hỗ trợ của đồng phạm và lực lượng dẫn giải. Vì lý do sức khỏe nên bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa được HĐXX cho ngồi để trả lời trong lúc xét xử.

Sau đó, VKS đọc cáo trạng vụ án, thông tin chi tiết về hành trình gây án của chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà cùng 3 đồng phạm. Theo điều tra, cả Hà, Thảo đều đã tốt nghiệp đại học, Hà từng đi du học nước ngoài, riêng bị cáo Huyên nguyên là thạc sĩ, giảng dạy tại một trường đại học lớn ở TP.HCM.

