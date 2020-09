Vụ Đường 'Nhuệ' đếm người chết thu tiền bảo kê: Giám đốc Cường 'Sơn La' từng đi tù vì tội gì?

Cường "Sơn La" bị bắt vì liên quan tới hoạt động làm luật cơ sở tang lễ cùng nhóm Đường "Nhuệ" - Ảnh: Plo.vn

Theo tin tức từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường (SN 1974, trú phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 3, điều 170, Bộ luật hình sự.

Trao đổi trên Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, một số người dân ở TP Thái Bình cho biết, từ những năm 2005, Cường cùng với vợ mở quán cà phê ở đầu đường Nguyễn Trãi, phường Phú Khánh, TP.Thái Bình.

Sau đó anh ta để cho vợ quản lý quán cà phê, rồi xuống xã Tân Bình, TP.Thái Bình quản lý quán bar. Cách đây 10 năm, nơi đây là chỗ ăn chơi thác loạn của nhiều thành phần bất hảo trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nhiều năm, quán bar này là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

“Sau đó Cường bị đi tù vì liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích”, Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật dẫn lời một cán bộ Công an tỉnh Thái Bình cho hay.

Cường có 2 người vợ, vợ cũ giúp Cường quản lý quán cà phê. Cách đây khoảng 3 năm, Cường “Sơn La” lấy vợ hai.

Thông tin thêm về Cường "Sơn La", theo báo Công lý, Cường "Sơn La", là thành viên của Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình. Cường làm các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tang lễ ở thành phố Thái Bình từ lâu. Công ty của Cường đang làm ăn yên ổn thì Đường "Nhuệ" nhảy vào cuộc, vì thế Cường "Sơn La" đã buộc phải nhường thị phần cho Đường "Nhuệ".

Để thâu tóm trọn dịch vụ hỏa táng ở Thái Bình, Đường "Nhuệ" đã thành lập ra Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình, ép các cơ sở dịch vụ tang lễ vào làm hội viên, phân chia địa bàn cho các hội viên hoạt động và bắt mỗi hội viên phải nộp cho Đường "Nhuệ" 500.000 đồng/1 ca hỏa táng.

Bất đắc dĩ phải trở thành hội viên của Hiệp hội Hỏa táng do Đường "Nhuệ" sáng lập, địa bàn hoạt động của Cường Sơn La bị thu nhỏ, vì thế Cường đã phải núp bóng Đường "Nhuệ" để hoạt động và trở thành một mắt xích quan trọng thu phí bảo kê dịch vụ hỏa táng cho Đường "Nhuệ".

Ngôi nhà ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, vừa là nơi đặt trụ sở của Công ty CP BBI Thái Bình do Quách Việt Cường làm Giám đốc và cũng vừa là nơi Cường kinh doanh nhà hàng và quán Cà phê mang thương hiệu BBI.

Liên quan vụ nhóm Đường "Nhuệ" bảo kê dịch vụ hỏa táng, trước đó, để đấu tranh triệt phá nhóm tội phạm này, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" đối với Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, biệt danh Đường "Nhuệ") và Ninh Đức Lợi (46 tuổi, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 30/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ của Đường "Nhuệ").

Ngày 31/8, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Úy (31 tuổi, tên thường gọi Phạm Văn Trường - hiện bị can này đang bị tạm giam để điều tra hành vi giết người) và Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cưỡng đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com